التونسي أيمن حبيبي معدا بدنيا لـ الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي تعيين التونسي أيمن حبيبي في منصب المعد البدني لفريق كرة القدم.

وبدأ حبيبي مهام عمله مع الإسماعيلي فور وصوله إلى الإسماعيلية.

وعمل أيمن حبيبي كمعد بدني مع فريق الشباب في الترجي التونسي، وأيضا حمام الأنف ومنتخب ليبيا للشباب.

بينما عمل كمدرب مساعد في أندية خليج سرت الليبي والاتحاد الليبي ومنتخب الكونغو وسيمبا التنزاني وهافيا كوناكري الغيني والنجم الساحلي التونسي والقوة الجوية العراقي.

وبذلك ينضم التونسي أيمن حبيبي للجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة عماد سليمان.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة بعد مرور 15 جولة.