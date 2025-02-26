سلة - الاتحاد السكندري يضم ثالث لاعب من جنوب السودان لتدعيم صفوفه في BAL

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 15:01

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم ماجوك دينج لاعب منتخب جنوب السودان للمشاركة في الدوري الإفريقي BAL.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

ويعد دينج دينج ثالث صفقات زعيم الثغرلتدعيم صفوفه في البطولة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس كرة سلة - قبل لقاء كوت ديفوار.. منتخب مصر يخسر من مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي جورج كينج كرة سلة - مصر تحقق الفوز أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات بطولة الأمم

ويجيد دينج اللعب في مركزي 4-5.

وسبق لدينج اللعب بصفوف لوجان ثاندر الأسترالي وأهلي بني غازي الليبي ويلعب حاليا بفريق جاكجامبرز الأسترالي.

وشارك اللاعب في كأس العالم مع منتخب جنوب السودان في 2023 وأولمبياد باريس 2024.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.

كرة سلة الاتحاد السكندري
نرشح لكم
دوري NBA – في أول مواجهة ضد فريقه السابق.. لوكا دونشيتش يقود ليكرز للفوز على دالاس كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس كرة سلة - قبل لقاء كوت ديفوار.. منتخب مصر يخسر من مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي جورج كينج كرة سلة - مصر تحقق الفوز أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات بطولة الأمم كرة سلة - الاتحاد السكندري يضم لاعبا جديدا من جنوب السودان لأجل BAL كرة سلة - الاتحاد السكندري يدعم صفوفه في إفريقيا بنجم جنوب السودان كرة سلة - مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات إفريقيا.. وموقف المجموعة
أخر الأخبار
مباشر الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة 32 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري - سموحة (0)-(1) المصري.. جوووول صلاح محسن 35 دقيقة | الدوري المصري
بالتعاون مع وزارة الرياضة.. وادي دجلة يبدأ دوراته التدريبية للإسعافات الأولية 38 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 27 جولة 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مودرن سبورت يعلن رحيل عبد الحليم علي من منصبه 43 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - جودوين شيكا يقود هجوم طلائع الجيش.. ومحمد إبراهيم أساسي مع البنك الأهلي 52 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - فخر وصلاح محسن ثنائي هجومي في ظهور بوجلبان الأول.. وليادي أساسي مع سموحة ساعة | الدوري المصري
هالاند: لا أفكر في الأرقام القياسية حاليا.. فقط أريد قيادة سيتي للانتصارات ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي 4 رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل