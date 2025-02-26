سلة - الاتحاد السكندري يضم ثالث لاعب من جنوب السودان لتدعيم صفوفه في BAL

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم ماجوك دينج لاعب منتخب جنوب السودان للمشاركة في الدوري الإفريقي BAL.

ويشارك الاتحاد السكندري بطل الدوري المصري للمرة الأولى في بطولة TheBAL التي تقام برعاية NBA.

ويعد دينج دينج ثالث صفقات زعيم الثغرلتدعيم صفوفه في البطولة.

ويجيد دينج اللعب في مركزي 4-5.

وسبق لدينج اللعب بصفوف لوجان ثاندر الأسترالي وأهلي بني غازي الليبي ويلعب حاليا بفريق جاكجامبرز الأسترالي.

وشارك اللاعب في كأس العالم مع منتخب جنوب السودان في 2023 وأولمبياد باريس 2024.

ولأول مرة تستضيف مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا منافسات الأدوار الإقصائية والنهائي بعد إقامتها في كيجالي بدولة رواندا في النسخ السابقة.

وجاءت مواعيد وأماكن النسخة الحالية كالآتي:

- مجموعة كالاهاري في الفترة من 5 إلى 13 أبريل بمدينة الرباط المغربية.

- مجموعة الصحراء في الفترة من 26 أبريل إلى 4 مايو بمدينة داكار السنغالية.

- مجموعة النيل في الفترة من 17 إلى 25 مايو في مدينة كيجالي برواندا.

- الأدوار الإقصائية والنهائي في الفترة من 6 إلى 14 يونيو في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية 12 فريقا وهم بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب والاتحاد السكندري واتحاد المنستير التونسي وداكار السنغالي والجيش الرواندي وريفرز هوبرز النيجيري والفتح الرباطي المغربي وإم بي بي الجنوب إفريقي وأهلي طرابلس الليبي واستاد مالي.

ويتبقى فريقان يتم حسمهما عن طريق التصفيات.