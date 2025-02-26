تشكيل حرس الحدود – الزنفلي يحرس المرمى أمام الأهلي.. وممدوح يقود الهجوم

يحرس محمود الزنفلي مرمى فريقه حرس الحدود في مواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 16 في المباراة التي تقام على استاد برج العرب.

ودفع محمد يوسف المدير الفني لحرس الحدود بـ الزنفلي في حراسة المرمى، بدلا من محمد سيحا الذي لعب في المباريات السابقة.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: محمد الدغيمي - محمد سامي – إبراهيم عبد الحكم - عبد الرحمن جودة – فوزي الحناوي

الوسط: محمد مجلي – إيزي إيميكا

الهجوم: محمود ممدوح – كاريديولا – حازم العسكري

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 22 نقطة.