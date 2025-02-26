تشكيل الأهلي – وسام وجراديشار يقودان الهجوم أمام الحدود.. وشوبير يحرس المرمى

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 14:44

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - شباب بلوزداد - وسام أبو علي

الأهلي حرس الحدود وسام أبو علي الدوري المصري جراديشار
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