سيميوني: لم أكن سعيدا عندما تقدمنا 2-0 على برشلونة

شدد دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد على أنه لم يشعر بالسعادة أثناء تقدم فريقه على برشلونة 2-0.

دييجو سيميوني النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وتعادل أتليتكو مدريد مع برشلونة بأربعة أهداف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لحظات كثيرة في المباريات أظهرت أننا كنا أقوياء، سجلنا هدفين في البداية ثم سجلوا 4 ولكن تغييراتنا أنعشت الفريق وهاجمنا بعدد أكبر وأظهر اللاعبين روحا تنافسية، المباراة كانت صعبة ولكن كان لدينا أيضا أدواتنا".

وواصل "مباراة الإياب كانت ستكون صعبة لو النتيجة كانت 4-2 ضد فريق يلعب كبرشلونة أما التعادل يعادل الكفة، لا يزال هناك وقتا طويلا على الإياب والآن علينا أن نركز على مباراة بلباو وسيأتي وقت التفكير في برشلونة بوقتها".

وتابع "نشعر بالغضب لأننا استقبلنا هدفين من كرات ثابتة، وهذا الأمر يأتي لأسباب فردية وجماعية، من المستحيل أن ينهي برشلونة مباراة بدون تسجيل أهداف ولكن الفريق كان يتحلى بالشجاعة ليعود بعد التأخر 4-2".

وأكمل "الفريق يحاول القتال حتى النهاية، لدينا لاعبين يتحلون بالنشاط عندما يشاركون من الدكة ولذلك كل واحد يعطي أفضل ما لديه حينما يقرر المدرب إشراكه".

وشدد "خوسي ماريا خيمينيز يقدم موسم رائع مع ثبات في المستوى، ونحن نعتني به جيدا سواء على المستوى البدني أو الغذائي ويحصل على الراحة المناسبة لكي ينافس بالمستوى الذي نريده، في الموسم الذي توجنا به بالدوري كان قريبا من الرحيل ولكنه استمر".

وكشف "عندما تقدمنا بهدفين لم أكن سعيدا لأنني كنت أعرف أن المباراة لن تكون سهلة، ثم سجلوا هدفين وقلت أن الأمور لا تزال ممكنة وبعد هدفين آخرين شعرت أنها أصبحت صعبة ولكن بعد تعادلنا من جديد قلت لنفسي لقد قلبنا الأمور في ليلة ستجعل جماهيرنا سعيدة".

وأضاف "الهدف الرابع كان أكثر ما احتفلت به لأن الوقت المتبقي كان قليل وأثناء تأخرنا بهدفين شعرت أن الأمور صعبة ولكن تحلينا بالشجاعة لتعديل النتيجة وتأجيل الحسم".

وأتم "لا يزال هناك الكثير لنفعله بين المباراتين ولكن حاليا يجب أن نركز فقط على المباراة المقبلة".