تغريم ميسي بسبب مشادة مع مدرب مغربي

قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم تغريم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بسبب مشادة مع مساعد مدرب نيويورك سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين.

وتم تغريم ميسي بعدما أمسك برقبة المغربي مهدي البلوشي مساعد مدرب نيويورك سيتي بعد صافرة مباراة السبت الماضي.

ووضع بطل كأس العالم 2022 يديه على رقبة البلوشي مرتين خلال المشادة.

وأفادت الرابطة في بيان أن اللجنة التأديبية اعتبرت أن ليونيل ميسي انتهك سياسات الدوري الأمريكي المتعلقة بشأن وضع اليدين على وجه أو رقبة أو رأس الخصم.

ولم تكشف الرابطة عن قيمة المبلغ.

كما عوقب لويس سواريز زميل ميسي بغرامة مماثلة بسبب وضع يديه على رقبة بيرك ريسا لاعب نيويورك سيتي بين الشوطين.

إلى ذلك، حقق إنتر ميامي الفوز على كانساس سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بدور الـ 32 من كأس أبطال كونكاكاف.

وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي وخوردي ألبا ولويس سواريز ثلاثي إنتر ميامي والذي ساهم في الأهداف الثلاثة.

وتأهل إنتر ميامي لدور الـ 16 من البطولة ليلتقي مع كافاليير الجامايكي.

تقدم ميسي بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من سواريز.

وأضاف تاديو أليندي الهدف الثاني مستغلا تمريرة أمام المرمى من خوردي ألبا في الدقيقة 45.

وبعد دقيقتين فقط سجل سواريز الهدف الثالث بعد التفوق على مدافع كانساس.

وسجل ميمو رودريجيز هدف سبورتنج كانساس الوحيد في الدقيقة 63 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من مدافع إنتر ميامي وخادعت الحارس.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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