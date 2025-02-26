تنس طاولة – عمر عصر يهزم موهبة تونس ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 14:13

كتب : FilGoal

عمر عصر لاعب إنبي في بطولة إفريقيا

تغلب عمر عصر لاعب إنبي نجم منتخب مصر لتنس الطاولة على التونسي الشاب وسيم الصيد في دور الـ16 لبطولة إفريقيا للاندية والمقامة في المنزة بتونس.

ويخوض عمر عصر هذه البطولة مع نادي إنبي.

وفاز عمر عصر على اللاعب التونسي الشاب بنتيجة 4-3 في عدد الأشواط بمباراة ماراثونية بين اللاعبين.

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وقبل يومين فاجئ وسيم الصيد النجم المصري عمر عصر وفاز عليه بنتيجة 3-2 في الدور الأول من البطولة.

إلا أن عمر عصر الفائز ببطولة إفريقيا 5 مرات استطاع الفوز بطريقة مثيرة على النجم التونسي الشاب.

ويلعب عمر عصر في دور الثمانية مع الفائز من لاعب المغرب ولاعب الجزائر.

تنس طاولة عمر عصر بطولة أفريقيا إنبي
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