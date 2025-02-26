الهلال السعودي يستقبل كأس العالم للأندية

وصلت كأس العالم للأندية إلى مقر ملعب المملكة أرينا معقل الهلال السعودي، ضمن جولته في جميع دول الأندية التي ستشارك في البطولة.

وكان الكأس قد وصل إلى الرياض منذ يومين، حيث قام الهلال بالإعلان عن طرح تذاكر لكل من يرغب في التقاط صورة تذكارية مع كأس العالم، حسب جريدة اليوم السعودية.

واستقبل ستيف كالزادا المدير التنفيذي لنادي الهلال، وفد الاتحاد الدولي، والذي جاء بالكأس من أجل زيارة ملعب المملكة أرينا.

وتواجد الكأس خلال الفترة الماضية في مصر بسبب تواجد الأهلي في البطولة.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويلعب الهلال بالمجموعة الثامنة مع ريال مدريد وباتشوكا وسالزبورج.

مواعيد مباريات الهلال السعودي

ريال مدريد × الهلال.. الساعة 11 مساء يوم 18 يونيو

الهلال × سالزبورج.. الساعة 2 صباحا يوم 23 يونيو

الهلال × باتشوكا.. الساعة الخامسة صباحا يوم 27 يونيو

فيما يقع الأهلي في المجموعة الأولى لكأس العالم رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)