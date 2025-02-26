ماركا: سيشارك ضد ريال مدريد.. قبول استئناف بيتيس ضد طرد أنتوني

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن قبول لجنة الاستئناف بالاتحاد الإسباني لكرة القدم لاستئناف ريال بيتيس ضد طرد أنتوني.

أنتوني ماثيوس النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

وكان أنتوني قد طرد خلال مباراة ريال بيتيس الأخيرة ضد خيتافي في الدوري الإسباني بعد تدخل على لاعب الأخير.

وتقدم بيتيس باستئناف لرفع الطرد وهو ما وافقت عليه اللجنة التي اعتبرت أن الطرد لم يكن مستحقا.

وبذلك سيتمكن أنتوني من المشاركة في المباراة المقبلة لريال بيتيس ضد ريال مدريد بشكل طبيعي.

وانضم أنتوني لبيتيس قادما من مانشستر يونايتد في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وشارك أنتوني مع بيتيس حتى الآن في 6 مباريات وخلالها سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.