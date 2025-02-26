ريال مدريد يعلن إصابة فاييخو

أعلن نادي ريال مدريد إصابة لاعبه خيسوس فاييخو في العضلة الأمامية.

ولم يعلن ريال مدريد مدة غياب اللاعب والتي قد تمتع لأسابيع حسب درجة الإصابة.

فاييخو تعرض للإصابة خلال التدريبات الأخيرة للفريق قبل مواجهة ريال سوسيداد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سوسيداد مساء اليوم الأربعاء على ملعب أنويتا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

المدافع الإسباني صاحب الـ 28 عاما لم يشارك سوى في مباراة واحدة بقميص ريال مدريد منذ بداية الموسم.

وكان فاييخو قد قضى الموسم الماضي معارا من ريال مدريد لصفوف غرناطة.

ويعتبر أنشيلوتي فاييخو خارج خطته للمشاركة مع الفريق ومع دخوله للقائمة باستمرار إلا أنه لا يشارك في أي دقائق ويفضل أنشيلوتي إشراك لاعبي الأكاديمية على حسابه.

وانضم فاييخو لريال مدريد في 2015 قادما ريال سرقسطة الإسباني وخلال تلك الفترة خرج في أكثر من فترة إعارة مع سرقسطة وآينتراخت فرانكفورت وولفرهامبتون وغرناطة.