غياب مبابي وكورتوا وفالفيردي عن قائمة ريال مدريد أمام سوسيداد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد القائمة التي ستلعب مواجهة ريال سوسيداد المقبلة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

وغاب عن القائمة كيليان مبابي الذي خلع ضرس العقل يوم الاثنين ولم يتدرب مع الفريق يوم الثلاثاء.

وذلك رغم تصريحات مدربه يوم الثلاثاء التي قال فيها إنه سيسافر مع الفريق لخوض المباراة.

كما يغيب تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي أمام ريال سوسيداد، من أجل الحصول على راحة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

وأوضح التقارير أن فالفيردي عانى من مشاكل في العضلة الضامة لعدة أسابيع ولعب مؤخرا بأقصى طاقته، مما يعرضه لخطر إصابة عضلية.

بينما يغيب كورتوا من أجل حصول بديله أندري لونين على دقائق اللعب.

بعد مواجهة سوسيداد سيلعب ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

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