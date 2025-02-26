فليك: راضي عن الطريقة التي لعبنا بها.. ونستطيع الفوز في ملعب أتليتكو

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 11:46

كتب : FilGoal

هانز فليك - مدرب برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على سعادته بأداء فريقه على الرغم من التعادل خلال الدقائق الأخيرة.

وتعادل برشلونة مع أتليتكو مدريد على ملعب مونتجويك في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. بأربعة أهداف لكل فريق.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتقد أننا في النهاية نشعر بخيبة أمل كبيرة من النتيجة لكن المباراة التي لعبناها كانت جيدة جدا".

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وواصل "لعبنا ضد فريق رائع ولديهم هجوم قوي، أدخلوا ثلاثة مهاجمين جددا ويمكنك أن ترى القوة التي يمتلكونها ولكن يكن من السهل الدفاع أمامهم وعندما تمنحهم فرصة لإنهاء الهجمة يكون الأمر دائما خطيرا".

وتابع "اللعب بجرأة مع تقليل المخاطرة في الخلف؟ حدث ذلك ضد أتليتكو، لقد واجهنا فريقا جيدا وأعتقد أننا سيطرنا لمدة 75 أو 80 دقيقة".

وأكمل "أنا راضي عن الطريقة التي لعبنا بها والريمونتادا، وأعتقد أيضا أن الجماهير قد استمتعت بالمباراة، الآن النتيجة 4-4 وسنبدأ من جديدة وكأنها 0-0 بعد 4 أسابيع وكل شيء وارد ولكن لن نستسلم أبدا وسنخوض المباراة ولدينا القدرة على تحقيق الفوز هناك".

وشدد "لقد دافعنا بشكل جيد لمدة 75 دقيقة، لكن في الدقائق الأخيرة لم يكن أداؤنا بنفس الجودة، الهدف الذي استقبلناه كان لا يصدق بالنسبة لي ولكن يجب علينا التعلم منه، نحن على الطريق الصحيح ومن المهم أن يمتلك الفريق الثقة وأن يدركوا مدى جودتهم مع صغر سنهم، لهذا تركيزنا منصب على المستقبل".

وكشف "أنا سعيد جدا بالكثير من الأمور بنسبة 95% لكن هناك 5% لا، ولهذا استقبلنا 4 أهداف وعلينا العمل على ذلك".

واستمر "قلت للفريق قبل المباراة إننا يجب ألا نمنحهم الفرصة للهجوم ولا نرتكب الأخطاء ولكن ارتكبناها ولكن ردة فعلنا كانت إيجابية".

وعن استقبال هدفين في أول 5 دقائق قال: "هذه هي كرة القدم، يحدث ذلك أحيانا وبالنسبة لي كنت واثقا من العودة وهذا هو الشيء الإيجابي، سنستمر على هذا الطريق وهذه العقلية ولكن علينا العمل على بعض التفاصيل".

وأضاف "كوبارسي في عمر 18 عاما وأعتقد أنه يلعب كلاعب صاحب خبرة 350 مباراة، إنه مذهل ومع تسجيله تظل ميزته في بناء الهجمات وكيف يدافع ولا يهمه من المهاجم الذي يواجهه هو دائما حاضر ويثبت أن بإمكانه أن يقدم الكثير للفريق ويدافع بشكل ممتاز".

وأتم "ليفاندوفسكي سجل هدفا وهذا مهم ولكن يجب أن أقول أيضا أنه جلس على دكة البدلاء لأن فيران لعب بشكل جيد ضد بيتيس وفالنسيا لذلك استحق أن يبدأ المباراة".

وتقام مباراة الإياب في شهر إبريل المقبل على ملعب أتليتكو مدريد.

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