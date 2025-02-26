فيفا يعلن إيقاف بيراميدز عن القيد

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف نادي بيراميدز عن قيد اللاعبين في فترات الانتقالات المقبلة.

وجاء إيقاف بيراميدز عن القيد لأجل غير مسمى دون تحديد مدة، وذلك لحين حل الأزمة التي أدت لإيقاف القيد.

وبذلك يصبح عدد الأندية المصرية الموقوفة من القيد 5 وفقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وتأتي الأندية المصرية الموقوفة من القيد كالآتي: فاركو – إيسترن كومباني – أسوان – الإسماعيلي – بيراميدز.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد مرور 15 جولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

بيراميدز فيفا الدوري المصري
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