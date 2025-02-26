ميسي يسجل في فوز إنتر ميامي على كانساس سيتي بثلاثية

حقق إنتر ميامي الفوز على كانساس سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بدور الـ 32 من كأس أبطال كونكاكاف.

وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي وخوردي ألبا ولويس سواريز ثلاثي إنتر ميامي والذي ساهم في الأهداف الثلاثة.

وتأهل إنتر ميامي لدور الـ 16 من البطولة ليلتقي مع كاففاليير الجامايكي.

تقدم ميسي بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من سواريز.

وأضاف تاديو أليندي الهدف الثاني مستغلا تمريرة أمام المرمى من خوردي ألبا في الدقيقة 45.

وبعد دقيقتين فقط سجل سواريز الهدف الثالث بعد التفوق على مدافع كانساس.

وسجل ميمو رودريجيز هدف سبورتنج كانساس الوحيد في الدقيقة 63 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء غيرت اتجاهها من مدافع إنتر ميامي وخادعت الحارس.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

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