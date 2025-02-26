دوري NBA – في أول مواجهة ضد فريقه السابق.. لوكا دونشيتش يقود ليكرز للفوز على دالاس

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش لاعب لوس أنجلوس ليكرز

فاز لوس أنجلوس ليكرز على ضيفه دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأمريكي NBA في المباراة التي شهدت أول مواجهة بين لوكا دونشيتش نجم ليكرز وفريقه السابق.

وقاد لوكا فريقه ليكرز للفوز بالمباراة بنتيجة 107-99.

وكان لوكا دونشيتش انتقل إلى ليكرز قادما من دالاس في صفقة تبادلية كانت حديث جميع الأوساط الرياضية قبل أيام قليلة.

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وخلال المباراة سجل النجم السلوفيني لوكا دونشيتش 19 نقطة وأكمل 15 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

بينما سجل زميله في الفريق الأسطورة ليبرون جيمس 27 نقطة.

في مباراة أخرى واصل جولدن ستيت واريورز نتائجه الجيدة مع نجمه الجديد جيمي باتلر ليفوز على تشارلوت هورنتس 128-92.

كما انتصر بوسطن سيلتيكس على تورنتو رابترز بنتجية 111-101.

وانتصر أيضا كليفلاند كافاليرز على أورلاندو ماجيك بنتيجة 122-82.

وفي مباراة مثيرة فاز ممفيس جريزليس على فينيكس صنز بنتيجة 151-148.

وشهدت المباراة تألق الكثير من نجوم الفريقين مثل جا مورانت (29 نقطة) وجارين جاكسون جونيور (28 نقطة) ودايزمون بين (25) من ممفيس.

ومن فينيكس صنز تألق كيفين دورانت (26 نقطة) وديفين بوكر (28 نقطة) وبرادلي بيل (24 نقطة).

ولا يزال فريق كليفلاند كافاليرز يتصدر ترتيب القسم الشرقي ويأتي من بعده حامل اللقب بوسطن سيلتيكس.

ويتصدر أوكلاهوما سيتي ثاندرز القسم الغربي ويأتي بعده ممفيس جريزليس.

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