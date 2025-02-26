ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 00:44

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

خطف أتليتكو مدريد تعادلا قاتلا أمام برشلونة بنتيجة 4-4 في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والتي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

ومرت المباراة بتقلبات كثيرة، إذ تقدم أتليتكو في الدقائق الست الأولى بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق برشلونة عودة نارية بتسجيل 3 أهداف لينهي الشوط الأول متقدما 3-2.

وفي الشوط الثاني أضاف برشلونة هدفا رابعا حتى الدقائق الأخيرة التي نجح فيها أتليتكو مدريد في رد الريمونتادا بريمونتادا أخرى ليسجل هدفين وينجح في التعادل 4-4.

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وتقام مباراة الإياب يوم 2 إبريل القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة مشاركة لامين يامال أساسيا رغم غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الإثنين وقبل يوم واحد من المباراة بسبب الإصابة.

تقدم أتليتكو مدريد مبكرا بهدفين في الدقيقة الثانية والدقيقة السادسة.

جوليان ألفاريز سجل الهدف الأول بعد متابعة لعرضية أسكنها في شباك تشيزني.

قبل أن يضيف جريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ألفاريز.

وحاول برشلونة تقليص الفارق إلا أن فيران توريس أهدر انفراد في الدقيقة 12 تألق أمامه الحارس الأرجنتيني موسو ويتصدى للكرة.

ونجح برشلونة في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 20، و20، عن طريق بيدري بعد تسديدة من متابعة لعرضية كوندي.

والثاني عن طريق كوبارسي من رأسية رائعة.

وفي الدقيقة 41 نجح برشلونة في تسجيل الهدف الثالث عن طريق إنيجو مارتينيز برأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بعد ريمونتادا بثلاثية مقابل هدفين.

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، وبدأت بمطالبة لامين يامال لركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

وألغى الحكم هدفا في الدقيقة 72 بداعي التسلل عن طريق اللاعب البديل ألكسندر سورلوث.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الرابع بعد متابعة لكرة من لامين يامال بعد مهارة رائعة من النجم الإسباني الشاب ليتقدم برشلونة بهدف جديد في الدقيقة 74.

وبينما تتجه المباراة إلى فوز برشلونة، قلص أتليتكو الفارق في الدقيقة 84 بعد تسديدة قوية من ماركوس يورينتي في الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح أتليتكو في إدراك التعادل عن طريق ألكسندر سورلوث بعد انفراد أمام الحارس تشيزني، ليحقق أتليتكو مدريد الريمونتادا الثانية في المباراة ويحقق التعادل في الوقت القاتل.

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