ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا

خطف أتليتكو مدريد تعادلا قاتلا أمام برشلونة بنتيجة 4-4 في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا والتي أقيمت على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

ومرت المباراة بتقلبات كثيرة، إذ تقدم أتليتكو في الدقائق الست الأولى بهدفين نظيفين، قبل أن يحقق برشلونة عودة نارية بتسجيل 3 أهداف لينهي الشوط الأول متقدما 3-2.

وفي الشوط الثاني أضاف برشلونة هدفا رابعا حتى الدقائق الأخيرة التي نجح فيها أتليتكو مدريد في رد الريمونتادا بريمونتادا أخرى ليسجل هدفين وينجح في التعادل 4-4.

وتقام مباراة الإياب يوم 2 إبريل القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق أتليتكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء يوم الأربعاء.

وشهدت المباراة مشاركة لامين يامال أساسيا رغم غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الإثنين وقبل يوم واحد من المباراة بسبب الإصابة.

تقدم أتليتكو مدريد مبكرا بهدفين في الدقيقة الثانية والدقيقة السادسة.

جوليان ألفاريز سجل الهدف الأول بعد متابعة لعرضية أسكنها في شباك تشيزني.

video:1

هدف مبكر!

جوليان ألفاريز يسجل أول الأهداف لـ أتلتيكو مدريد ⚽️🔥



برشلونة 0 × 1 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/Y8ucOw61Vg — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

قبل أن يضيف جريزمان الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ألفاريز.

video:2

مرور وصناعه رائعة من ألفاريز.. وجريزمان يسجل ثاني الأهداف للأتلتي ⚽️🔥



برشلونة 0 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/TxXfCICcaV — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

وحاول برشلونة تقليص الفارق إلا أن فيران توريس أهدر انفراد في الدقيقة 12 تألق أمامه الحارس الأرجنتيني موسو ويتصدى للكرة.

ونجح برشلونة في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 20، و20، عن طريق بيدري بعد تسديدة من متابعة لعرضية كوندي.

video:3

هدف برشلوني أول🔥

عرضية من كوندي وتسديدة بيدري تعلن الهدف الأول ⚽️



برشلونة 1 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/HTEg87Tv2c — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

والثاني عن طريق كوبارسي من رأسية رائعة.

video:4

وفي الدقيقة 41 نجح برشلونة في تسجيل الهدف الثالث عن طريق إنيجو مارتينيز برأسية رائعة لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بعد ريمونتادا بثلاثية مقابل هدفين.

video:5

البرشا يقلب الطاولة! 🤯🔥

مارتينيز يسجل ثالث الأهداف في شباك الأتلتي ⚽️🥅



برشلونة 3 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/IEMuvQv4cz — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

واستمرت الإثارة في الشوط الثاني، وبدأت بمطالبة لامين يامال لركلة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58.

وألغى الحكم هدفا في الدقيقة 72 بداعي التسلل عن طريق اللاعب البديل ألكسندر سورلوث.

ونجح روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الرابع بعد متابعة لكرة من لامين يامال بعد مهارة رائعة من النجم الإسباني الشاب ليتقدم برشلونة بهدف جديد في الدقيقة 74.

video:6

الرابع يأتي للبرشا.. 🔥

مرور وعرضية مميزة من يامال.. وهدف رابع من ليفا ⚽️



برشلونة 4 × 2 أتلتيكو مدريد#برشلونة_أتلتيكو_مدريد#CopaDelRey | #SSC pic.twitter.com/24CYEMmdx0 — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

وبينما تتجه المباراة إلى فوز برشلونة، قلص أتليتكو الفارق في الدقيقة 84 بعد تسديدة قوية من ماركوس يورينتي في الشباك.

video:7

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نجح أتليتكو في إدراك التعادل عن طريق ألكسندر سورلوث بعد انفراد أمام الحارس تشيزني، ليحقق أتليتكو مدريد الريمونتادا الثانية في المباراة ويحقق التعادل في الوقت القاتل.

video:8