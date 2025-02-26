حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي

الأربعاء، 26 فبراير 2025 - 00:30

كتب : FilGoal

حمد إبراهيم - الإسماعيلي

يرى حمد إبراهيم المدرب السابق للنادي الإسماعيلي أن فريقه تأثر برحيل عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي عن الدراويش.

وانتقل الساعي لصفوف الأهلي فيما رحل عبد الرحمن مجدي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي.

وقال حمد إبراهيم عبر أون سبورت: "الفريق كان متماسكا وحاولت تقديم أفضل ما لدي لكن التوفيق لم يحالفنا في العديد من المباريات.

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وأضاف "طلبت اعفائي من تدريب الإسماعيلي 3 مرات لكن مجلس الادارة تمسك بي. منع القيد جعل الإسماعيلي يعتمد على لاعبين مستواهم أقل من طموحات النادي".

وأتم "الإسماعيلي تأثر برحيل 15 لاعبا بداية الموسم على رأسهم عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي، واضطررنا لإعادة لاعبين كانوا اتفقوا على الإعارة لأندية الدرجة الأولى بسبب منع القيد".

ورحل حمد إبراهيم عن تدريب الإسماعيلي بعد الخسارة من الجونة 2-0 ضمن الجولة 13 من الدوري.

حمد إبراهيم قاد الإسماعيلي في 16 مباراة، وحقق 3 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 9 مباريات.

الإسماعيلي حمد إبراهيم
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