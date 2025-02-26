دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا

حسم فريق إنتر تأهله إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد التغلب على لاتسيو في ربع النهائي.

وتغلب إنتر على لاتسيو بهدفين دون مقابل ليضرب موعدا ضد غريمه التقليدي ميلان في نصف النهائي.

وبات إنتر ثالث المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بعد كل من ميلان وبولونيا.

وتختتم منافسات ربع النهائي اليوم الأربعاء بمواجهة بين يوفنتوس وإيمبولي.

وسجل ماركو أرناوتوفيتش هدف إنتر الأول بطريقة رائعة في الدقيقة 39.

هدف عالمي من أرناوتوفيتش 💯 السان سيرو يشتعل بهدف رائع لإنتر .. شاهد واستمتع 🚀✅#إنتر_لاتسيو#كأس_إيطاليا pic.twitter.com/ksOCkgGkeb — ADSportsTV (@ADSportsTV) February 25, 2025

وعزز هاكان تشالهان أوجلو تقدم إنتر بهدف جديد في الدقيقة 77 من ركلة جزاء.

وبذلك يلعب إنتر ضد ميلان فيما يسمى بدربي الغضب للمرة الرابعة هذا الموسم.

ويعاني إنتر أمام ميلان هذا الموسم إذ لم يحقق أي فوز في المباريات الثلاثة.

وكان ميلان قد توج بلقب السوبر الإيطالي على حساب إنتر في يناير الماضي والذي أقيم في السعودية.

أما في الدوري فتغلب ميلان على إنتر بهدفين مقابل هدف واحد بينما المواجهة التي كانت في بداية فبراير الجاري انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتقام منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 2 أبريل في الذهاب بينما الإياب يوم 23 من الشهر نفسه.