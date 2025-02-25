مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 23:52

كتب : FilGoal

الزمالك - إنييمبا - الكونفدرالية

يثق ستيف باركر المدير الفني لنادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي في قدرات فريقه قبل مواجهة الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية.

وأسفرت قرعة ربع نهائي الكونفدرالية عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي.

وقال باركر عبر القناة الأولى: "مواجهة الزمالك ستكون مثيرة فهو فريق كبير وحامل لقب الكونفدرالية وأحد عمالقة الأندية في إفريقيا، ومواجهته لنا ستكون جيدة وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

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وأضاف "شاهدت مباراة الأهلي والزمالك بالكامل وقمنا بالتحليل الفني لطريق لعب الزمالك في اللقاء".

وتابع " الزمالك ظهر بشكل قوي أمام الأهلي ولعب مباريات قوية بعدما شاهدنا مباريات أخرى له في الدوري المصري هذا الموسم. الزمالك لا يترك الكثير من المساحات أمام منافسيه ويمتلك جماهير غفيرة ودرسنا كل لاعبي الزمالك ونعرف كيف نفوز عليه".

وشدد "الزمالك يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب الجودة العالية، وفريق ستيلنبوش سيركز لأنه سيلعب. فريقي لديه طموح ولا يخاف من الزمالك ومتأكدين من أننا سنفوز عليه وهدفنا الوصول لأبعد نقطة في بطولة الكونفدرالية".

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، أنه سيحل ضيفا على ستيلينبوش الجنوب إفريقي يوم 2 أبريل ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

فيما ستقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 9 أبريل من الشهر ذاته.

وكان قد تأهل فريقا الزمالك والمصري إلى ربع النهائي من المجموعة الرابعة.

وهناك مواجهة مصرية محتملة حال تأهل الزمالك والمصري إلى نصف النهائي.

وجاءت مباريات ربع النهائي كالآتي:

ستيلنبوش الجنوب إفريقي × الزمالك (مباراة 1)

أسيك ميموزا الإيفواي × نهضة بركان (مباراة 2)

شباب قسنطينة × اتحاد العاصمة (مباراة 3)

المصري × سيمبا (مباراة 4)

وتقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا، بينما الإياب على ملاعب الفرق الأخرى.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 2 × الفائز من مباراة 3

الفائز من مباراة 4 × الفائز من مباراة 1

وحال تأهل الزمالك إلى النهائي يلعب الأبيض كافة مبارياته حتى النهائي على ملعبه في الإياب.

أما المصري ففي حال تأهله حتى النهائي سيلعب كل مباريات الإياب خارج ملعبه.

الزمالك الكونفدرالية
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