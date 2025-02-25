محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 23:38
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز حكام مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.
ويدير محمود ناجي مباراة حرس الحدود والأهلي، ويعاونه كل من يوسف البساطي وأحمد رشدي، وأحمد حمدي حكما رابعا.
وخالد الغندور حكما للفيديو ويعاونه أحمد حسام.
وأدار محمود ناجي مباراة واحدة للأهلي هذا الموسم وكانت ضد زد وفاز بها الأحمر بهدف، ولم يتولى إدارة أي مباراة لحرس الحدود.
أما مباراة مودرن سبورت والجونة يديرها محمد التابعي، ويعاونه محمود أبو الرجال وعبد العزيز محسن، وجلال أحمد حكما رابعا.
ومحمد سلامة للفيديو ويعاونه عمر عابدين.
ويدير مباراة الإسماعيلي وفاركو محمد معروف، ويعاونه عدي عيد وسيد حسن، وأحمد ناصر حكما رابعا.
وطارق مجدي للفيديو ويعاونه محمد عبد الحافظ.
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