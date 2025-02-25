كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 23:04
كتب : FilGoal
تقترب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من إقامتها في نصف نهائي دوري رجال الكرة الطائرة.
إذ تغلب فريق الزمالك على طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي المسابقة.
ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل.
وتقام منافسات الجولة الثانية غدا الأربعاء.
وتُلعب مباريات ربع النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.
وكان الأهلي قد تغلب على سموحة في الجولة الأولى بنفس النتيجة.
وفي النصف الآخر، حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
أما بتروجت فتغلب على القناة بثلاثة أشواط دون مقابل ليقترب خطوة نحو نصف النهائي.
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