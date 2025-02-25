كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 22:45

كتب : FilGoal

ريم موسى - سيدات الأهلي ضد مصر للتأمين كرة سلة

حقق فريق سيدات الأهلي انتصاره الثالث على التوالي ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 93-73 في ثالث جولات الدوري.

وحافظ فريق سيدات الأهلي على الصدارة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - قبل لقاء كوت ديفوار.. منتخب مصر يخسر من مدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا كرة سلة - الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأمريكي جورج كينج كرة سلة - مصر تحقق الفوز أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات بطولة الأمم كرة سلة - الاتحاد السكندري يضم لاعبا جديدا من جنوب السودان لأجل BAL

بينما نجح فريق سيدات سبورتنج في تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 69-56 ليحقق انتصاره الأول بعد الخسارة من الجزيرة وهليوبوليس على التوالي.

أما الجزيرة فخسر مباراته الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة من هليوبوليس 56-40 وذلك بعد الهزيمة من الأهلي في الجولة الثانية.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.

كرة سلة سيدات الأهلي دوري السيدات
نرشح لكم
لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا مباشر تصفيات سيدات إفريقيا - مصر (2)-(1) رواندا.. جوووول حبيبة عصام تضيف الثاني تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب تكساس المفتوحة وصول بعثة منتخب السيدات إلى مصر.. وطاقم تحكيم سنغالي لمواجهة العودة أمام رواندا اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات بطولة تكساس المفتوحة اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة
أخر الأخبار
ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي ساعة | الكرة المصرية
دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه 2 ساعة | الكرة المصرية
محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي