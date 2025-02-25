كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس

حقق فريق سيدات الأهلي انتصاره الثالث على التوالي ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة الدوري.

وتغلب فريق سيدات الأهلي على مصر للتأمين بنتيجة 93-73 في ثالث جولات الدوري.

وحافظ فريق سيدات الأهلي على الصدارة.

بينما نجح فريق سيدات سبورتنج في تحقيق الفوز على الصيد بنتيجة 69-56 ليحقق انتصاره الأول بعد الخسارة من الجزيرة وهليوبوليس على التوالي.

أما الجزيرة فخسر مباراته الثانية على التوالي في الدوري بعد الخسارة من هليوبوليس 56-40 وذلك بعد الهزيمة من الأهلي في الجولة الثانية.

وتقام منافسات المجموعات بمشاركة 8 فرق حسمت تأهلها بعد خوض الدور ثمن النهائي.

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام دورين ذهابا وإيابا وهي مرحلة ترتيبية للفرق الثمانية.

وبعد ذلك يلعب الأول أمام صاحب المركز الثامن، بينما الثاني ضد صاحب المركز السابع وهكذا لباقي المراكز.

وتقام الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي بالنظام الإقصائي.