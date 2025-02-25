انتهت في كأس الملك - برشلونة (4)-(4) أتليتكو مدريد

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 22:23

كتب : FilGoal

إنيجو مارتينيز - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة أمام أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

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وتقام مباراة الإياب يوم 2 إبريل القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

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ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في ذهاب نصف النهائي الآخر مساء يوم غد الأربعاء.

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ق 90+3.. جوووووووول قاااااتل التعادل لأتليتكو عن طريق ألكسندر سورلوث بعد انفراد أمام الحارس تشيزني.

ق 84.. جووووووول الثالث لـ أتليتكو مدريد بعد تسديدة قوية من ماركوس يورينتي في الشباك ليقلص الفارق.

ق 76.. ليفاندوفسكي يضيع الهدف الخامس بعد عرضية رائعة من رافينيا.

ق 74.. جووووووول الرابع لبرشلونة عن طريق ليفاندوفسكي بعد مرور رائع من لامين يامال ليتابعها البولندي في الشباك.

ق 72.. هدف ملغي لاتليتكو مدريد بداعي التسلل عن طريق اللاعب البديل ألكسندر سورلوث.

ق 58.. مطالبات بركلة جزاء بعد سقوط لامين يامال داخل منطقة الجزاء.

ق 52.. تشيزني حارس برشلونة يتألق ويتصدى لانفراد جريزمان أمام المرمى.

ق 51.. كرة عرضية قوية من رافينيا داخل منطقة الجزاء مرت أمام بيدري وموسو حارس أتليتكو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 3-2

ق 41.. جووووووووول الثالث إنيجو مارتينيز يسجل لبرشلونة برأسية رائعة لتكتمل العودة

ق 32.. انفرااااد جديد ضائع من فيران توريس مهاجم برشلونة

ق 21.. جوووووول التعااااادل لبرشلونة عن طريق كوبارسي من رأسية رائعة.

ق 20.. جوووووول تقليص الفارق لبرشلونة عن طريق بيدري بعد تسديدة من متابعة لعرضية كوندي.

ق 12.. انفرااااد ضائع من برشلونة عن طريق اللاعب فيران توريس ليتألق أمامه الحارس الأرجنتيني موسو ويتصدى للكرة.

ق 6.. جووووووول الثاني لأتليتكو مدريد عن طريق جريزمان بعد مرور رائع من بالدي مدافع برشلونة ليسددها في الشباك.

ق 2: جووووووول جوليان ألفاريز يتقدم لأتليتكو مدريد بالهدف الأول بعد متابعة لعرضية أسكنها في شباك تشيزني.

بداية المباراة

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