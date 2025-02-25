الدوري السعودي - رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الوحدة.. وأهلي جدة يقسو على القادسية برباعية

قاد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني فريق النصر للفوز على الوحدة بالدوري السعودي.

وفاز النصر على الوحدة 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

فيما فاز أهلي جدة على القادسية 4-1 ضمن الجولة ذاتها.

وسجل كريستيانو هدف النصر الأول في شباك القادسية عند الدقيقة 48.

رونالدو سجل هدفه الـ17 خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن كريم بنزيمة.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز 18 (الأخير).

ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الوحدة ⚽⚽ شاهد أهداف المباراة بصوت المعلق أحمد النفيسة⤵️📺#دوري_روشن_السعودي #الوحدة_النصر | #SSC pic.twitter.com/pjZgqC9lLX — SSC (@ssc_sports) February 25, 2025

في المقابل فاز أهلي جدة على القادسية 4-1 في مباراة شهدت غياب الجزائري رياض محرز بسبب تراكم البطاقات.

وسجل إيفان توني (هدفين) ومحمد بكر وناتشو (هدف عكسي)، فيما أحرز جوليو كونينيوس هدف القادسية الوحيد.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة 44 في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد القادسية عند 47 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.