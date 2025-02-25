الدوري السعودي - رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الوحدة.. وأهلي جدة يقسو على القادسية برباعية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 22:01

كتب : FilGoal

رونالدو - ماني - النصر ضد الرائد

قاد الثنائي كريستيانو رونالدو وساديو ماني فريق النصر للفوز على الوحدة بالدوري السعودي.

وفاز النصر على الوحدة 2-0 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

فيما فاز أهلي جدة على القادسية 4-1 ضمن الجولة ذاتها.

أخبار متعلقة:
لا جديد.. صلاح يسجل أمام أستون فيلا ويحطم رقم سواريز ويتفوق على رونالدو سلوت: صلاح يفعل ما يقدمه رونالدو وهما قدوة للاعبين الصغار مدرب النصر يقرر استبعاد كريستيانو رونالدو من مواجهة بيرسبوليس تقرير سعودي: النصر يتفق مع رونالدو على تجديد عقده.. وقيمة راتبه

وسجل كريستيانو هدف النصر الأول في شباك القادسية عند الدقيقة 48.

رونالدو سجل هدفه الـ17 خلال الموسم الحالي ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن كريم بنزيمة.

وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي.

فيما توقف رصيد الوحدة عند النقطة 13 في المركز 18 (الأخير).

في المقابل فاز أهلي جدة على القادسية 4-1 في مباراة شهدت غياب الجزائري رياض محرز بسبب تراكم البطاقات.

وسجل إيفان توني (هدفين) ومحمد بكر وناتشو (هدف عكسي)، فيما أحرز جوليو كونينيوس هدف القادسية الوحيد.

الفوز رفع رصيد أهلي جدة إلى النقطة 44 في المركز الخامس.

فيما توقف رصيد القادسية عند 47 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب.

النصر السعودي رونالدو
نرشح لكم
بمشاركة ديانج.. الهلال يستعيد توازنه بخماسية في شباك الخلود سقط في منزله.. اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بيرجوين مواعيد مباريات الثلاثاء 25 فبراير - برشلونة ضد أتليتكو مدريد.. والدوري الإنجليزي الرياضية: النصر يخاطب لجنة الحكام لإيقاف دوران مباراة واحدة الشرق الأوسط: الهلال السعودي يستقر على استمرار جيسوس رغم الخسارة من اتحاد جدة بنزيمة: سعداء بالنتيجة أمام الهلال لكن لقب الدوري لم يحسم بعد بلان: فخور بأداء اللاعبين.. ومحظوظون بهذا النوع من الجماهير اتحاد جدة يضرب الهلال برباعية ويفوز في الكلاسيكو لأول مرة بعد 13 مباراة
أخر الأخبار
ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا 46 دقيقة | الدوري الإسباني
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي ساعة | الكرة المصرية
دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه ساعة | الكرة المصرية
محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي ساعة | الدوري المصري
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 2 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي