حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ15 والتي من بينها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقررت رابطة الأندية حرمان جماهير الزمالك من حضور مباراتين في الدوري بسبب السباب الجماعي.

كما تم حرمان جماهير الأهلي التي حضرت اللقاء من الدرجة الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود بسبب السباب الجماعي لجماهير المنافس.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الأهلي والزمالك:

- توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 200 ألف جنيه ومنع المتواجدين من جمهور النادي الأهلي الحاضرون في مباراة الأهلي والزمالك في مدرجات الدرجة الثالثة شمال من حضور مباراة حرس الحدود والأهلي في الجولة السادسة عشر من الدوري وذلك للسباب الجماعي لجماهير الفريق المنافس.

- توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه وإقامة مباراتين بدون جمهور لفريق الزمالك على أن يتم تطبيقهم خلال مباراتي الفريق القادمتين أمام زد وإنبي.

- إيقاف نبيل عماد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي وسموحة:

- إيقاف محمد ناصر لاعب فريق إنبي مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

- إيقاف محمد سعيد لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة فاركو ومودرن سبورت:

- إيقاف جيفرسون إنكادا لاعب فريق فاركو مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة البنك الأهلي والاتحاد:

- إيقاف إسحاق يعقوب لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف محمود شبانة لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المصري والاسماعيلي:

- إيقاف باهر المحمدي لاعب فريق المصري مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للطرد للعب العنيف.

- إيقاف نادر فرج لاعب فريق الإسماعيلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد وغزل المحلة:

- إيقاف معط ماجاسا لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

- إيقاف ديلسون كاموني لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

- توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لحصول لاعبي الفريق على عدد 6 بطاقات في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش:

- إيقاف خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش مباراة وغرامة 5 آلاف جنيه للإنذار الثالث