الأهلي يتقدم بشكوى للانضباط ضد تجاوزات جماهير الزمالك ضد إمام عاشور

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 21:29

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي التقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد ال مصري لكرة القدم ضد تجاوزات جماهير الزمالك في حق لاعبه إمام عاشور.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تقدم النادي الأهلي اليوم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد جماهر نادي الزمالك نظرا لما بدر منها من تجاوزات غير لائقة وسباب وشتائم غير مبررة بحق لاعب الأهلي إمام عاشور أثناء مباراة القمة الأخيرة التي أقيمت يوم السبت الماضي".

وأضاف "وجاء في الشكوى أن جماهير الزمالك قامت بتوجيه الألفاظ الخارجة وأقبح الشتائم ضد اللاعب، الذي التزم بأقصى درجات ضبط النفس تجاه هذا السباب الجماعي".

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وأتم "وطالب النادي بسرعة الفصل في هذه الشكوى ليكون قرارا رادعا عن تكرار مثل هذه المخالفات للحفاظ على الجوانب الأخلاقية وقيم المجتمع والصورة الحضارية للكرة المصرية".

وكان الأهلي تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة 15 من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي غدا الأربعاء ضد حرس الحدود في الجولة 16 من المسابقة، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

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