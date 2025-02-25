التشكيل - لامين يامال أساسي مع برشلونة.. وجريزمان يقود هجوم أتليتكو مدريد بالكأس

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 21:25

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة - ريال مدريد

كشف هانز فليك المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والمقامة على ملعب أولمبيك لويس كومبانيس.

ويبدأ لامين يامال المباراة أساسيا رغم غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية يوم الإثنين وقبل يوم واحد من المباراة بسبب الإصابة.

ويبدأ برشلونة بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - داني أولمو - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - فيران توريس - رافينيا

وعلى مقاعد البدلاء: إيناكي بينا - أروخو - جافي - ليفاندوفسكي - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - إريك - دييجو كوشين - هيكتور فورت - جيرارد مارتين.

أما أتليتكو مدريد فيبدأ دييجو سيميوني المدير الفني للفريق بنجله جوليانز بجانب جريزمان وألفاريز في هجوم الفريق.

ويبدأ أتليتكو مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خوان موسو

الدفاع: خوسيه خيمينيز - ماركوس لورنتي - كليمو لينجليه - خافي جالان

الوسط: رودريجو دي بول - كونور جالاجير - بابلو باريوس

الهجوم: جوليانو سيميوني - أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز

وتقام مباراة الإياب يوم 2 إبريل القادم، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويلعب ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في نصف النهائي الآخر مساء يوم غد الأربعاء.

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