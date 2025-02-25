كرة طائرة - الأهلي يهزم سموحة في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري

تغلب فريق الأهلي على سموحة ضمن منافسات الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري المصري للرجال.

وتقام منافسات الجولة الثانية غدا الأربعاء.

وتُلعب مباريات ربع النهائي بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل لنصف النهائي.

وتغلب الأهلي على سموحة بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى.

وحقق الأهلي الفوز بنتيجة (25-13، 25-22، 25-13).

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ضد سموحة لملاقاة الفائز من مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في نصف النهائي.

وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري الموسم الماضي على حساب الزمالك.

وفي النصف الآخر، حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على سبورتنج بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

أما بتروجت فتغلب على القناة بثلاثة أشواط دون مقابل ليقترب خطوة نحو نصف النهائي.