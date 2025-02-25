كرة يد - قمة الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدد من أسر اللاعبين

أسفر الإجتماع الأمني لمباراة الأهلي والزمالك الخاص بقمة المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد عن إقامة المباراة بدون جمهور.

وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين من للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك يوم الخميس المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك بدون جمهور مع استثناء لبعض أسر اللاعبين لعدد متساوي من القطبين.

وجاءت قرارات اللجنة الأمنية للمباراة بخصوص المسموح بحضورهم كالتالي :

مجلس إداراة الناديين: 25 فرد

مجلس ادارة الاتحاد: 25 فرد

طقمين حكام: 23

الاعلاميين : 5 من كل ناد

اللجنة الاعلامية من الاتحاد : 5

لجنة المنتخبات: 15

أسر اللاعبيين: 40 فرد

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .