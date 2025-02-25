كرة يد - قمة الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدد من أسر اللاعبين

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 20:50

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أسفر الإجتماع الأمني لمباراة الأهلي والزمالك الخاص بقمة المرحلة الثانية بدوري المحترفين لكرة اليد عن إقامة المباراة بدون جمهور.

وتقام قمة الدور الثانى بدورى المحترفين من للموسم المحلى 2024- 2025 بين الأهلى والزمالك يوم الخميس المقبل بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر فى السادسة مساء.

وستقام مباراة الأهلي والزمالك بدون جمهور مع استثناء لبعض أسر اللاعبين لعدد متساوي من القطبين.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الأحمر يحافظ على الصدارة.. انتصار الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة يد - دودو وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي يد - لوكا كاراباتيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي

وجاءت قرارات اللجنة الأمنية للمباراة بخصوص المسموح بحضورهم كالتالي :

مجلس إداراة الناديين: 25 فرد

مجلس ادارة الاتحاد: 25 فرد

طقمين حكام: 23

الاعلاميين : 5 من كل ناد

اللجنة الاعلامية من الاتحاد : 5

لجنة المنتخبات: 15

أسر اللاعبيين: 40 فرد

وأعلن مسئولو اتحاد كرة اليد انتهاء مسابقة دوري المحترفين للموسم المحلي 2024-2025 للمنافسة علي اللقب يوم 8 أبريل المقبل .

وشهدت قمة الدور الأول التى أقيمت 17 نوفمبر الماضى فى إستاد القاهرة ، فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 32 -30 .

الأهلي كرة يد الزمالك كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - الأحمر يحافظ على الصدارة.. انتصار الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة يد - دودو وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي يد - لوكا كاراباتيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي كرة يد – الأهلي ينتصر ويتصدر والزمالك يخسر قبل قمة دوري المحترفين كرة يد - هاشم يتفوق على زين.. وخسارة علي وقداح في دوري أبطال أوروبا يد - بحضور مدربي الدوري.. باستور يلقي محاضرة عن أداء منتخب مصر فى بطولة العالم كرة يد - لا جديد.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة واشتعال سباق القمة
أخر الأخبار
ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا 2 ساعة | الدوري الإسباني
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي 2 ساعة | الكرة المصرية
دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه 3 ساعة | الكرة المصرية
محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية 3 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 3 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي