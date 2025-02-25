بابافاسيليو يزور أسطورة غزل المحلة للاطمئنان على حالته الصحية

حرص نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لنادي غزل المحلة وجهازه المعاون على زيارة صابر عيد أسطورة الفريق السابق.

وتعرض صابر عيد نجم غزل المحلة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي غزل المحلة، صور زيارة بابافاسيليو وجهازه المعاون للاطمئنان على حالة صابر عيد.

وخلال الزيارة، نقل بابافاسيليو رسائل الدعم والمؤازرة من مجلس الإدارة ولاعبي الفريق لصابر عيد، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى عائلته في نادي غزل المحلة، والذي يُعد أحد أبرز أساطيره عبر التاريخ.

وكان صابر عيد قد قال في تصريحات عبر إم بي سي مصر 2: "كان عندى ورم في رجلي من سنتين أو 3 سنوات، وبسببه عملت عملية هنا في المحلة، بعدها خضعت لـ 30 جلسة إشعاع بجانب جلسات الكيمـاوي وكمان حاجة اسمها علاج موجه، لكن بعد فترة الورم بدأ يظهر تاني، وبعدها ظهر ورم جديد في الرئة".

وأضاف" الورم الموجود بقدمي جعلني غير قادر على التحرك. أنا كنت بتعالج مع التأمين الأول وكنت بتعب جدا عشان آخد دور وأتعالج، فكنت بقوم الفجر عشان أحجز دور، وأنا مش بقدر أمشي".

وتابع "المشكلة إني مش قادر من التعب والوجع بيزيد يوم بعد يوم، والحقيقة شوقي غريب وقف معايا وخدني مستشفى معهد الأورام في مصر فالمستشفى حجزتلي موعد يوم 20 وأخدوا مني عينة عشان الورم، وإن شاء الله أخضع للعملية الجراحية"

وأتم "أشرف صبحي وزير الرياضة تحدث معي وذهبت عن طريقه للطبيب اللي قالي: "خليك ماشي مع علاج التأمين الصحي بس مش عارف العلاج مش جايب نتيجة خالص، وعرفت إن هاني أبوريدة سأل عليا وإن شاء الله يساعدني، وأي حد يقدر يساعدني في إني ألاقي علاج سريع وفعال يبقي ربنا يكرمكم لأني تعبان والله".