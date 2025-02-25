بابافاسيليو يزور أسطورة غزل المحلة للاطمئنان على حالته الصحية

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 20:30

كتب : رضا السنباطي

بابافاسيليو - صابر عيد

حرص نيكوديموس بابافسيليو المدير الفني لنادي غزل المحلة وجهازه المعاون على زيارة صابر عيد أسطورة الفريق السابق.

وتعرض صابر عيد نجم غزل المحلة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشر الموقع الرسمي لنادي غزل المحلة، صور زيارة بابافاسيليو وجهازه المعاون للاطمئنان على حالة صابر عيد.

أخبار متعلقة:
غزل المحلة يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين وتغريم كل لاعب 50 ألف جنيه زد يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية ضد غزل المحلة مصدر من المحلة يكشف لـ في الجول كيف تم قيد العرفاوي بعد نهاية الانتقالات الشتوية بعد نهاية سوق الانتقالات.. غزل المحلة يضم العرفاوي من الإفريقي التونسي

وخلال الزيارة، نقل بابافاسيليو رسائل الدعم والمؤازرة من مجلس الإدارة ولاعبي الفريق لصابر عيد، متمنين له الشفاء العاجل والعودة سريعا إلى عائلته في نادي غزل المحلة، والذي يُعد أحد أبرز أساطيره عبر التاريخ.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٤‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏تلفزيون‏‏

وكان صابر عيد قد قال في تصريحات عبر إم بي سي مصر 2: "كان عندى ورم في رجلي من سنتين أو 3 سنوات، وبسببه عملت عملية هنا في المحلة، بعدها خضعت لـ 30 جلسة إشعاع بجانب جلسات الكيمـاوي وكمان حاجة اسمها علاج موجه، لكن بعد فترة الورم بدأ يظهر تاني، وبعدها ظهر ورم جديد في الرئة".

وأضاف" الورم الموجود بقدمي جعلني غير قادر على التحرك. أنا كنت بتعالج مع التأمين الأول وكنت بتعب جدا عشان آخد دور وأتعالج، فكنت بقوم الفجر عشان أحجز دور، وأنا مش بقدر أمشي".

قد تكون صورة ‏‏‏٧‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يبتسمون‏‏

وتابع "المشكلة إني مش قادر من التعب والوجع بيزيد يوم بعد يوم، والحقيقة شوقي غريب وقف معايا وخدني مستشفى معهد الأورام في مصر فالمستشفى حجزتلي موعد يوم 20 وأخدوا مني عينة عشان الورم، وإن شاء الله أخضع للعملية الجراحية"

وأتم "أشرف صبحي وزير الرياضة تحدث معي وذهبت عن طريقه للطبيب اللي قالي: "خليك ماشي مع علاج التأمين الصحي بس مش عارف العلاج مش جايب نتيجة خالص، وعرفت إن هاني أبوريدة سأل عليا وإن شاء الله يساعدني، وأي حد يقدر يساعدني في إني ألاقي علاج سريع وفعال يبقي ربنا يكرمكم لأني تعبان والله".

غزل المحلة صابر عيد
نرشح لكم
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية حرمان جماهير الزمالك مباراتين وعقوبة لمشجعين الأهلي ضمن عقوبات الرابطة للجولة 15 الأهلي يتقدم بشكوى للانضباط ضد تجاوزات جماهير الزمالك ضد إمام عاشور لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا الزمالك: قياسات طبية لـ أحمد حمدي لتحديد موعد عودته للتدريبات
أخر الأخبار
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي 2 دقيقة | الكرة المصرية
دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه 39 دقيقة | الكرة المصرية
محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 53 دقيقة | الدوري المصري
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري ساعة | كرة طائرة
كرة سلة - سيدات الأهلي تحققن الفوز الثالث على التوالي.. واستمرار انتصارات هليوبوليس ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي