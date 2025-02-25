بمشاركة ديانج.. الهلال يستعيد توازنه بخماسية في شباك الخلود

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

مالكوم - الهلال ضد الأخدود

استعاد الهلال توازنه بالدوري السعودي بعد الفوز على الخلود.

وفاز الهلال على الخلود 5-1 ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وسجل أهداف الهلال: ماركوس ليوناردو وسالم الدوسري (هدفين) ومالكو (هدفين).

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فيما سجل عبد الرحمن سالم هدف نادي الخلود الوحيد.

المباراة شهدت مشاركة أليو ديانج المعار من الأهلي لصفوف الخلود حتى نهاية الموسم الجاري.

وبدأ الهلال المباراة بضغط هجومي وتقدم في النتيجة بهدفين سجلهما البرازيلي مالكوم فيليبي في الدقيقة الثالثة، وسالم الدوسري في الدقيقة الرابعة.

وسجل مالكوم الهدف الثالث لنادي الهلال عند الدقيقة 20.

وعزز ماركوس ليوناردو تقدم الهلال وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 28.

وسجل سالم الدوسري الهدف الخامس لنادي الهلال في الدقيقة 55.

بينما أحرز عبد الرحمن السفري هدف نادي الخلود الوحيد في الدقيقة 65.

لاعب وسط الخلود، هدفًا شرفيًا لفريقه في الدقيقة 65.

وأوقف الهلال سلسلة تعثراته التي دامت 3 جولات متتالية، بواقع تعادلين وخسارة.

ورفع الهلال رصيده إلى 51 نقططة في المركز الثاني خلف اتحاد جدة.

فيما توقف رصيد الخلود عند الدقيقة 25 في المركز 11.

الهلال السعودي الأخدود أليو ديانج
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