لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 20:03

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للسيدات

نجح منتخب مصر لسيدات كرة القدم في اجتياز رواندا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2026 بعد التعادل في مباراة الإياب.

وتعادل منتخب السيدات مع رواندا بهدفين لكل منهما في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية..

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

أخبار متعلقة:
كرة نسائية - قائمة منتخب السيدات استعدادا لمواجهتي رواندا في تصفيات أمم إفريقيا كرة نسائية - الأهلي يعزز صفوفه بصفقة فلسطينية مصر في المجموعة الثانية.. قرعة أمم إفريقيا للكرة النسائية للصالات المؤهلة لكأس العالم كرة نسائية - بعد انطلاق المعسكر.. طريق منتخب السيدات لأمم إفريقيا 2026

وافتتحت منة طارق التسجيل لمصر في الدقيقة السابعة برأسية رائعة بعد عرضية مهيرة علي.

بينما تعادل منتخب سيدات رواندا في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

واستغلت حبيبة عصام لاعبة منتخب مصر استغلال خطأ حارسة مرمى رواندا وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد عرضية جديدة من مهيرة علي.

وخطف منتخب رواندا التعادل في الثواني الأخيرة بتسديدة رائعة من من خارج منطقة الجزاء (لوب) من أعلى حبيبة صبري حارسة المرمى.

وكان منتخب مصر للسيدات قد تغلب على رواندا في الذهاب بهدف دون مقابل سجلته حبيبة عصام.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الاستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.

كرة نسائية كرة قدم سيدات منتخب سيدات مصر
نرشح لكم
مباشر تصفيات سيدات إفريقيا - مصر (2)-(1) رواندا.. جوووول حبيبة عصام تضيف الثاني تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب تكساس المفتوحة وصول بعثة منتخب السيدات إلى مصر.. وطاقم تحكيم سنغالي لمواجهة العودة أمام رواندا اسكواش - نهائي مصري لرجال وسيدات بطولة تكساس المفتوحة اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة تكساس المفتوحة بهدف حبيبة عصام.. منتخب مصر يحقق الفوز خارج القواعد على رواندا في تصفيات إفريقيا
أخر الأخبار
كرة يد - قمة الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدد من أسر اللاعبين 7 دقيقة | كرة يد
بابافاسيليو يزور أسطورة غزل المحلة للاطمئنان على حالته الصحية 28 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة ديانج.. الهلال يستعيد توازنه بخماسية في شباك الخلود 49 دقيقة | سعودي في الجول
لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا 55 دقيقة | رياضة نسائية
الزمالك: قياسات طبية لـ أحمد حمدي لتحديد موعد عودته للتدريبات ساعة | الدوري المصري
تيباس ردا على أنشيلوتي: من العار أن يستخدموك لذلك الغرض ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الأهلي – عودة عمر كمال.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
إنتر ميامي يبدأ موسم 2025 بصعوبة.. ودور ماسكيرانو في تحمل المسئولية 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي