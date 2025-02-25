لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا

نجح منتخب مصر لسيدات كرة القدم في اجتياز رواندا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2026 بعد التعادل في مباراة الإياب.

وتعادل منتخب السيدات مع رواندا بهدفين لكل منهما في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية..

وستُجرى نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمشاركة 12 منتخبا، في نسختها الـ15 بدولة المغرب.

وافتتحت منة طارق التسجيل لمصر في الدقيقة السابعة برأسية رائعة بعد عرضية مهيرة علي.

بينما تعادل منتخب سيدات رواندا في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

واستغلت حبيبة عصام لاعبة منتخب مصر استغلال خطأ حارسة مرمى رواندا وتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 68 بعد عرضية جديدة من مهيرة علي.

وخطف منتخب رواندا التعادل في الثواني الأخيرة بتسديدة رائعة من من خارج منطقة الجزاء (لوب) من أعلى حبيبة صبري حارسة المرمى.

وكان منتخب مصر للسيدات قد تغلب على رواندا في الذهاب بهدف دون مقابل سجلته حبيبة عصام.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

وأقيمت النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب 2022 والتي توجت بها سيدات جنوب إفريقيا بينما نسخة 2024 سيتم إقامتها في شهر يوليو المقبل بدولة المغرب.

وشهدت نسخة المغرب 2022 زيادة عدد المنتخبات من 8 إلى 12 منتخبا.

ستشهد تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 مشاركة 38 منتخبا إفريقيًا، يصعد منهم 12 منتخبا للمشاركة في كأس الأمم.

وستكون نسخة بطولة إفريقيا للسيدات مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.

يذكر أن سيدات نيجيريا هن الأكثر تتويجا ببطولة إفريقيا للسيدات بـ11 لقبا، تليها غينيا الاستوائية ببطولتين، وأخيرًا سيدات جنوب إفريقيا بلقب واحد.