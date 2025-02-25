الزمالك: قياسات طبية لـ أحمد حمدي لتحديد موعد عودته للتدريبات

أعلن نادي الزمالك سفر أحمد حمدي صانع ألعاب الفريق إلى الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لقياسات طبية بناءً على تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي.

وتعرض حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ونهضة بركان في شهر مايو الماضي بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي: "سيتحدد وفقاً للقياسات الطبية موعد مشاركة أحمد حمدي مع الفريق في التدريبات الجماعية."

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة بشهر يونيو الماضي في ألمانيا قبل أن يسافر إلى دبي للبدء في التأهيل من أجل العودة للملاعب.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2023-2024 بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في النهائي.

وسجل أحمد حمدي هدف فوز الزمالك بالمباراة.

وكشف الزمالك عن مواصلة أحمد حمدي البرنامج التأهيلي الموضوع له، من أجل تجهيزه للمشاركة مع الفريق، بعدما خضع في الفترة الماضية لجراحة الرباط الصليبي بنجاح.

ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي للاعب بشكل مستمر، للوقوف على حالته.

وانضم أحمد حمدي لصفوف الزمالك في يناير 2024 قادما من مونتريال الكندي.