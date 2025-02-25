تيباس ردا على أنشيلوتي: من العار أن يستخدموك لذلك الغرض

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 19:17

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

استمر السجال الدائر بين خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على خلفية تصريحات الأول الهجومية ضد النادي الملكي.

وكان تيباس شن هجوما حادا على ريال مدريد بسبب سلوكياته تجاه الحكام.

وقال تيباس في تصريحات إعلامية: "بدأت أشعر بالخجل كمشجع لريال مدريد. النادي يتباكى وبنى قصة وهمية عن مؤامرة عالمية ضده فيها الكل ضد مدريد".. تابع التصريحات بالكامل بالضغط هنا

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ورد أنشيلوتي على رئيس رابطة الدوري الإسباني: "خافيير تيباس يتحدث كثيرا عن ريال مدريد منذ وصولي، هو لا يحترم ملايين المشجعين عندما يتحدث بتلك الطريقة".

وأكمل مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في نصف نهائي كأس إسبانيا: "هناك مشكلات أخرى يجب أن يركز على حلها في كرة القدم الإسبانية".. تابع رد أنشيلوتي بالكامل بالضغط هنا

وكتب تيباس عبر حسابه على إكس، ردا على أنشيلوتي: "عندما قلت إن (ريال مدريد أصبح ناديا متذمرًا) كنت أشير بوضوح إلى حقيقة مفادها أن قادته هم الذين يبنون هذه الرواية الضحية والمؤامراتية".

وأضاف رئيس رابطة الليجا "هذا الخطاب هو أيضًا عدم احترام للأندية التي تغلبت عليك في الملعب، إما لأنها كانت أفضل أو ببساطة لأنها كانت أكثر حظًا، هذا عدم احترام لملايين المشجعين."

وواصل رسالته لأنشيلوتي: "أنا من مشجعي ريال مدريد منذ أن كنت طفلاً، وكل هذه الرواية التي تروج لها الإدارة تتعارض مع القيم التي عرفناها دائمًا."

وأكمل "كارلو، من العار أن يستخدموك لهذا الغرض بالنظر إلى الخبرة التي لديك."

وأتم "بطاقات مشجعي ريال مدريد لا يتم شراؤها، ولا يتم توزيعها أو إهداؤها كما يفعل البعض."

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