قائمة الأهلي – عودة عمر كمال.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام حرس الحدود

عاد عمر كمال لاعب الأهلي لقائمة فريقه من جديد وذلك في مواجهة حرس الحدود.

ويلعب الأهلي ضد حرس الحدود في الجولة 16 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب برج العرب.

وشهدت قائمة الأهلي عودة عمر كمال بعد تعافيه من الإصابة.

واستمرار ظهور أشرف بنشرقي للمباراة الثانية على التوالي.

بينما يغيب محمد مجدي "أفشة" للإصابة، وخالد عبد الفتاح وعمر الساعي لأسباب فنية.

ويستمر غياب علي معلول وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وطاهر محمد للإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني – أشرف داري – كريم الدبيس – مصطفى العش – رامي ربيعة – أكرم توفيق – عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – أحمد رضا – إمام عاشور – كريم وليد – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – أحمد نبيل "كوكا"

خط الهجوم: نيتس جراديشار – وسام أبو علي – محمد عبد الله

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

ويأتي حرس الحدود في المركز السادس برصيد 22 نقطة.