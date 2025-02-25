سقط في منزله.. اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بيرجوين

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 17:59

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين - كريم بنزيمة

كشف نادي اتحاد جدة تفاصيل إصابة الهولندي ستيفن بيرجوين جناح الفريق.

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الخليج الذي يضم بين صفوفه محمد شريف غدا ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي.

وقال اتحاد جدة في بيان عبر موقعه الرسمي: "ستيفن بيرجوين تعرض لإصابة بعد سقوطه داخل منزله، نتج عنها جروح في منطقة الساق واليد".

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"تواجد طبيب الفريق إلى جانب اللاعب في مستشفى الطب الدولي ليلة أمس حتى خروجه بعد إجراء غرزات طبية في موقع الإصابة، وسوف يحصل اللاعب على إجازة طبية قصيرة قبل العودة للمشاركة في التدريبات خلال الأيام المقبلة".

بيرجوين تألق مع اتحاد جدة وقاد مؤخرا للفوز على الهلال والانفراد بصدارة تريتب الدوري السعودي.

وفاز اتحاد جدة على الهلال 4-1 ضمن الجولة 21 من منافسات الدوري السعودي.

وسجل حسن قادش وكريم بنزيمة وبيرجوين (هدفين)، فيما أحرز ماركوس ليوناردو هدف الهلال الوحيد.

بيرجوين المنضم إلى اتحاد جدة بداية الموسم الجاري قادما من أياكس أمستردام، لعب 25 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

اتحاد جدة الدوري السعودي ستيفن بيرجوين
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