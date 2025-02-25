مباشر تصفيات سيدات إفريقيا - مصر (2)-(1) رواندا.. جوووول حبيبة عصام تضيف الثاني

يستضيف منتخب مصر لسيدات كرة القدم نظيره رواندا في إياب المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وكان منتخب مصر قد تغلب في مباراة الذهاب على رواندا بهدف دون مقابل.

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ق68 جوووووول حبيبة عصام تضيف الثاني لمنتخب مصر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق27 منتخب رواندا يسجل التعادل في شباك مصر

ق7 جوووول أول لمنة طارق

انطلاق المباراة