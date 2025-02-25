كرة يد - الأحمر يحافظ على الصدارة.. انتصار الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة

حافظ فريق الأهلي لكرة اليد على صدارة ترتيب الدوري المصري للمحترفين للرجال.

وحقق فريقا الأهلي والزمالك الانتصار على كل من الزهور والبنك الأهلي على الترتيب.

ويأتي ذلك قبل القمة المرتقبة بين الفريقين على صالة حسن مصطفى مساء الخميس المقبل في ختام الدور الأول من المرحلة النهائية للمنافسة على لقب الدوري.

وتغلب الأهلي على فريق الزهور بنتيجة 32-19 ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

أما الزمالك فنجح في تحقيق الفوز على البنك الأهلي بنتيجة 30-22.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 24 نقطة أما الزمالك فوصل رصيده إلى 22 نقطة.

ولم يخسر الأهلي أي مباراة ضمن منافسات المرحلة النهائية، أما الزمالك فتعرض للخسارة على صالته أمام سبورتنج.

وتقام مباراة القمة بين الفريقين في السادسة من مساء الخميس على صالة حسن مصطفى في ختام الدور الأول من المرحلة النهائية.

وتقام المرحلة النهائية بين 8 فرق بدوري من دورين بنظام الذهاب والإياب.

ويحصد الفريق الفائز في الوقت الأصلي 3 نقاط، بينما إذا تم اللجوء لرميات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحد للفريق المهزوم.