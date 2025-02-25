ميرور:نجم فرانكفورت بديل إيزاك في نيوكاسل

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 17:38

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك - نيوكاسل - أرسنال

استقر نيوكاسل على الاسم الذي سيعوض مهاجمة السويدي ألكسندر إيزاك حال رحيله في الصيف المقبل.

ويتمسك نيوكاسل باستمرار إيزاك لكن المهاجم السويدي يحظى باهتمام العديد من الأندية وقد يرحل في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن نيوكاسل يضع الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت على رأس أولوياته لتعويض إيزاك حال في رحيله في الصيف.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن نيوكاسل لن يفرط في خدمات إيزاك بمقابل أقل من 150 مليون جنيه إسترليني في ظل الاهتمام الشديد من أرسنال وليفربول وبرشلونة بضم المهاجم السويدي.

في المقابل لن يفرط فرانكفورت في خدمات إيكيتيكي بمقبل يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني.

DSK on X:

المهاجم السويدي إيزاك صاحب الـ 25 عاما يمر بفترة توهج منذ بداية الموسم الحالي، إذ شارك في 30 مباراة وتمكن من تسجيل 21 هدفا وصناعة 5 آخرين.

بينما لعب إيكيتكي صاحب الـ22 عاما 33 مباراة مع فرانفورت بالموسم الحالي وسجل 17 هدفا وصنع 6 آخرين.

نيوكاسل فرانكفورت
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