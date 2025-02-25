يد - لوكا كاراباتيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

لوكا كاراباتيتش

أعلن لوكا كاراباتيتش نجم منتخب فرنسا لكرة اليد اعتزاله اللعب دوليا.

النجم البالغ من العمر 36 عاما توج مع المنتخب الفرنسي بالعديد من البطولات، إذ لعب 172 مباراة، سجل خلالها 182 هدفا.

وأكد لوكا كاراباتيتش نهاية مسيرته الدولية بعد 14 عامًا مع المنتخب الفرنسي، وذلك عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

أخبار متعلقة:
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 26 جولة كادينا سير: ريال مدريد ينوي استعادة نيكو باز وجوتيريز الصيف المقبل مؤتمر جوارديولا عن تأثير مرموش وخوسانوف.. وموقف هالاند أمام توتنام إيدي هاو: نحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ليفربول.. وهو موقف تونالي وبوتمان

وقال كارباتيتش: "أنا سعيد وممتن لخوض هذه المغامرة مع المنتخب الفرنسي. عندما أنظر إلى مسيرتي المهنية، أعتقد أنها لا تصدق".

وانضم لوكا كاراباتيتش إلى شقيقه نيكولا في اعتزاله لعب كرة اليد.

ومن المقرر أن يواصل لوكا مسيرته مع باريس سان جيرمان كقائد للفريق.

ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2026.

يذكر أن لوكا كاراباتيتيش هو صاحب هدف الفوز القاتل لفرنسا على منتخب مصر في ربع نهائي بطولة العالم الأخيرة.

No description available.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

لوكا كاراباتيتش فرنسا
نرشح لكم
كرة يد - قمة الأهلي والزمالك بدون جمهور.. وعدد محدد من أسر اللاعبين كرة يد - الأحمر يحافظ على الصدارة.. انتصار الأهلي والزمالك قبل القمة المرتقبة يد - دودو وسند ضمن فريق الأفضل بالجولة 17 من الدوري الفرنسي كرة يد - بسبب البث التليفزيوني.. تعديل في موعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي كرة يد – الأهلي ينتصر ويتصدر والزمالك يخسر قبل قمة دوري المحترفين كرة يد - هاشم يتفوق على زين.. وخسارة علي وقداح في دوري أبطال أوروبا يد - بحضور مدربي الدوري.. باستور يلقي محاضرة عن أداء منتخب مصر فى بطولة العالم كرة يد - لا جديد.. انتصار الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة واشتعال سباق القمة
أخر الأخبار
ريمونتادا هنا وهناك.. أتليتكو يخطف تعادلا قاتلا أمام برشلونة 4-4 في كأس إسبانيا 5 ساعة | الدوري الإسباني
حمد إبراهيم: تقدم باستقالتي 3 مرات.. وتأثرنا برحيل الساعي وعبد الرحمن مجدي 6 ساعة | الكرة المصرية
دربي جديد.. إنتر يهزم لاتسيو بثنائية ويصعد لمواجهة ميلان في كأس إيطاليا 6 ساعة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يستعيد الانتصارات برباعية أمام ساوثامبتون الأخير 6 ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة إفريقيا لكننا نعرف كيف سنفوز عليه 6 ساعة | الكرة المصرية
محمود ناجي حكما لمباراة حرس الحدود والأهلي 6 ساعة | الدوري المصري
دياب: لم يوجهنا أحد بشأن العقوبات.. والرابطة تتعامل مع جميع الملفات بحيادية وشفافية 7 ساعة | الكرة المصرية
كرة طائرة - الدربي يقترب.. الزمالك يهزم طلائع الجيش في الجولة الأولى من ربع نهائي الدوري 7 ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي