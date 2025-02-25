يد - لوكا كاراباتيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا

أعلن لوكا كاراباتيتش نجم منتخب فرنسا لكرة اليد اعتزاله اللعب دوليا.

النجم البالغ من العمر 36 عاما توج مع المنتخب الفرنسي بالعديد من البطولات، إذ لعب 172 مباراة، سجل خلالها 182 هدفا.

وأكد لوكا كاراباتيتش نهاية مسيرته الدولية بعد 14 عامًا مع المنتخب الفرنسي، وذلك عبر حساباته الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال كارباتيتش: "أنا سعيد وممتن لخوض هذه المغامرة مع المنتخب الفرنسي. عندما أنظر إلى مسيرتي المهنية، أعتقد أنها لا تصدق".

وانضم لوكا كاراباتيتش إلى شقيقه نيكولا في اعتزاله لعب كرة اليد.

ومن المقرر أن يواصل لوكا مسيرته مع باريس سان جيرمان كقائد للفريق.

ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي الباريسي حتى نهاية يونيو 2026.

يذكر أن لوكا كاراباتيتيش هو صاحب هدف الفوز القاتل لفرنسا على منتخب مصر في ربع نهائي بطولة العالم الأخيرة.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.