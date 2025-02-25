إيقاف حكم مكسيكي 6 أشهر بسبب توقيع ميسي

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

ماركو أوريتز

أعلن اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم "كونكاكاف" إيقاف الحكم ماركو أوريتز لمدة 6 أشهر.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وجاء إيقاف الحكم المكسيكي بسبب طلبه توقيع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وسيغيب الحكم عن التواجد في بطولات كونكاكاف فقط ولكن بإمكانه التحكيم في البطولات المحلية بشكل طبيعي.

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أوريتز طلب توقيع ميسي داخل الملعب عقب صافرته لنهاية مباراة إنتر ميامي وسبورتنج كانساس سيتي في ذهاب الدور الأول من دوري أبطال كونكاكاف.

اتحاد كونكاكاف اعتبر فعل الحكم بمثابة كعمل لا يراعي النزاهة بين الفرق.

وانتهت المباراة بفوز إنتر ميامي بهدف دون مقابل سجله ليونيل ميسي.

وأصبح الحكم مهددا بعدم التواجد في كأس العالم 2026 بسبب الإيقاف والذي سيبعده عن البطولات القارية لفترة طويلة.

مباراة أقيمت في درجة حرارة 15 تحت الصفر.

وتقام مباراة الإياب على ملعب إنتر ميامي فجر الأربعاء في تمام الثالثة صباحا.

إنتر ميامي ليونيل ميسي ماركو أوريتز
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