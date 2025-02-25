مران الزمالك - تدريبات خاصة لنبيل عماد وشيكابالا

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 16:49

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

استأنف الزمالك مرانه اليومي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب حلمي زامورا بمقر النادي في ميت عقبة.

وشهد المران عقد جوزيه جوميز مدرب الفريق جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة لتحقيق نقاط المباراة المقبلة.

وخاض اللاعبين تدريبات تأهيلية خاصة أنزل خلالها بيسيرو بالحمل البدني بشكل تدريجي.

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وخصص الجهاز الفني تدريبات خطتيه خاصة للاعبين ركز فيها على بعض الجمل والأفكار الفنية.

وخاض الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" ونبيل عماد ثنائي الفريق تدريبات خاصة على هامش المران.

وكان شيكابالا قد عاد للتدريبات الجماعية مؤخرا بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي وضع له لتجهيزه للفترة المقبلة.

ويغيب نبيل عماد عن المباراة المقبلة للزمالك بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة في الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك مران الزمالك شيكابالا نبيل عماد
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