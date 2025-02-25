بيان الزمالك: نرفض محاولات توجيه رابطة الأندية لتوقيع عقوبات على جماهيرنا

شدد الزمالك على رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره.

وأصدر الزمالك بيانا طالب خلاله بضرورة تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره عقب لقاء القمة الأخير أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويعلن النادي تمسكه بحقوق جماهيره وحرصه على عدم المساس بها باعتبارهم السند الحقيقي للنادي في كل الأوقات.

وتابع مجلس إدارة نادي الزمالك الادعاءات والتحريض ضد جمهوره التي مارسها إعلامي بإحدى القنوات الفئوية ومعروف عنه انحيازه الصارخ ضد الزمالك وجماهيره بشكل دائم، إلى جانب التحريض الممنهج من جانبه ضد جمهور الزمالك لدفع رابطة الأندية المحترفة لإصدار قرارات ضد الزمالك وجماهيره، بل وصلت هذه الأفعال لتهديد مسؤولي رابطة الأندية إما بعقاب جمهور الزمالك أو الاستقالة والرحيل من مناصبهم.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يسمح بأن يتم إدارة مسابقات الكرة في مصر عبر منابر الإعلام، وأنه من المفترض أن يكون كيان رابطة الأندية هو كيان احترافي مُستقل بعيد عن الأهواء والانتماءات.

كما يُجدد مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ضرورة التدخل لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، والذي قد يؤدي استمراره بهذا الشكل إلى الانزلاق نحو ما لا يحُمد عقباه ، وحتي لا يؤدي إلى إفساد كل الجهود المبذولة لتوفير مناخ رياضي خالي من الاحتقان وإثارة العنف ، خاصة وأن نفس الإعلامي المقصود تحدث بصورة واضحة للعيان ( الفيديوهات في حلقة أمس الاثنين تبرهن على صحة ذلك ) تؤكد إننا مقبلون على مرحلة لن يكون فيها أي نجاح لنبذ التعصب ، وتصرفاته السابقة خير دليل على ذلك ونحن في غنى عن سرد وقائع يعلمها القاصي والداني أوصلتنا إلى مرحلة ينبغي عدم العودة إليها مجدداً .

وختاماً فإن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالروح الرياضية واتباع كافة الخطوات الكفيلة بأن يكون الاحترام والعدالة بين جميع الأطراف في منظومة كرة القدم هو السائد بعيداً عن الانتماءات والأهواء من جانب البعض والتي تحتاج إلى تدخل حاسم قبل فوات الأوان.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.