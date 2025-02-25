بيان الزمالك: نرفض محاولات توجيه رابطة الأندية لتوقيع عقوبات على جماهيرنا

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 16:30

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

شدد الزمالك على رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره.

وأصدر الزمالك بيانا طالب خلاله بضرورة تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط المشهد الإعلامي.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

أخبار متعلقة:
المتحدث باسم الزمالك: لاعبونا مرصودون من المنافسين.. ولذلك لا أعتقد أن زيزو سينتقل إلى الأهلي تنس طاولة - سيدات بتروجت يحصدن بطولة إفريقيا بالفوز على الزمالك كولر: نعم تعادلنا ضد الزمالك ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟ طائرة - سيدات الأهلي إلى نهائي الدوري في مواجهة الزمالك

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع لمحاولات البعض بتوجيه رابطة الأندية المحترفة لتوقيع عقوبات على نادي الزمالك وجماهيره عقب لقاء القمة الأخير أمام النادي الأهلي في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويعلن النادي تمسكه بحقوق جماهيره وحرصه على عدم المساس بها باعتبارهم السند الحقيقي للنادي في كل الأوقات.

وتابع مجلس إدارة نادي الزمالك الادعاءات والتحريض ضد جمهوره التي مارسها إعلامي بإحدى القنوات الفئوية ومعروف عنه انحيازه الصارخ ضد الزمالك وجماهيره بشكل دائم، إلى جانب التحريض الممنهج من جانبه ضد جمهور الزمالك لدفع رابطة الأندية المحترفة لإصدار قرارات ضد الزمالك وجماهيره، بل وصلت هذه الأفعال لتهديد مسؤولي رابطة الأندية إما بعقاب جمهور الزمالك أو الاستقالة والرحيل من مناصبهم.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يسمح بأن يتم إدارة مسابقات الكرة في مصر عبر منابر الإعلام، وأنه من المفترض أن يكون كيان رابطة الأندية هو كيان احترافي مُستقل بعيد عن الأهواء والانتماءات.

كما يُجدد مجلس إدارة نادي الزمالك مخاطبته للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز على ضرورة التدخل لضبط المشهد الإعلامي الرياضي في مصر، والذي قد يؤدي استمراره بهذا الشكل إلى الانزلاق نحو ما لا يحُمد عقباه ، وحتي لا يؤدي إلى إفساد كل الجهود المبذولة لتوفير مناخ رياضي خالي من الاحتقان وإثارة العنف ، خاصة وأن نفس الإعلامي المقصود تحدث بصورة واضحة للعيان ( الفيديوهات في حلقة أمس الاثنين تبرهن على صحة ذلك ) تؤكد إننا مقبلون على مرحلة لن يكون فيها أي نجاح لنبذ التعصب ، وتصرفاته السابقة خير دليل على ذلك ونحن في غنى عن سرد وقائع يعلمها القاصي والداني أوصلتنا إلى مرحلة ينبغي عدم العودة إليها مجدداً .

وختاماً فإن مجلس إدارة نادي الزمالك لا يدخر جهداً في سبيل الارتقاء بالروح الرياضية واتباع كافة الخطوات الكفيلة بأن يكون الاحترام والعدالة بين جميع الأطراف في منظومة كرة القدم هو السائد بعيداً عن الانتماءات والأهواء من جانب البعض والتي تحتاج إلى تدخل حاسم قبل فوات الأوان.

وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على استاد القاهرة بالجولة 15 من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك: قياسات طبية لـ أحمد حمدي لتحديد موعد عودته للتدريبات قائمة الأهلي – عودة عمر كمال.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام حرس الحدود الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة حرس الحدود أحمد دياب: تغيير اسم الرابطة إلى بطولة عاصمة مصر.. و25 مليون جنيه جوائز مران الزمالك - تدريبات خاصة لنبيل عماد وشيكابالا اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل أمن وسلامة الملاعب المتحدث باسم الزمالك: لاعبونا مرصودون من المنافسين.. ولذلك لا أعتقد أن زيزو سينتقل إلى الأهلي رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل
أخر الأخبار
بمشاركة ديانج.. الهلال يستعيد توازنه بخماسية في شباك الخلود 9 دقيقة | سعودي في الجول
لمواجهة غانا.. منتخب السيدات يتخطى رواندا ويتأهل للمرحلة الختامية بتصفيات إفريقيا 15 دقيقة | رياضة نسائية
الزمالك: قياسات طبية لـ أحمد حمدي لتحديد موعد عودته للتدريبات 43 دقيقة | الدوري المصري
تيباس ردا على أنشيلوتي: من العار أن يستخدموك لذلك الغرض ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الأهلي – عودة عمر كمال.. واستمرار ظهور بنشرقي أمام حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
إنتر ميامي يبدأ موسم 2025 بصعوبة.. ودور ماسكيرانو في تحمل المسئولية ساعة | أمريكا
سقط في منزله.. اتحاد جدة يكشف تفاصيل إصابة بيرجوين 2 ساعة | سعودي في الجول
مباشر تصفيات سيدات إفريقيا - مصر (2)-(1) رواندا.. جوووول حبيبة عصام تضيف الثاني 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي