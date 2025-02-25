كادينا سير: ريال مدريد ينوي استعادة نيكو باز وجوتيريز الصيف المقبل

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

نيكو باز

ذكرت إذاعة كادينا سير أن نادي ريال مدريد ينوي تفعيل بنود إعادة شراء الثنائي نيكو باز وميجيل جوتيريز في الصيف المقبل.

ويلعب نيكو باز مع كومو الإيطالي على سبيل الإعارة، مثل جوتيريز الذي يلعب مع جيرونا معارا.

وأوضح التقرير أن الثنائي سينضم للفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبلهما.

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وأضاف التقرير أن البقاء مع الفريق الأول لريال مدريد يعتبر الخيار الأقرب.

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قبل أسابيع، كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد إماكينة استعادة نيكو باز المعار إلى كومو مع الملكي مرة أخرى.

ولفت باز الأنظار خلال موسمه الأول في الدوري الإيطالي بعد ظهوره بمستوى رائع حتى الآن.

وقال المدرب الإيطالي لإذاعة أنشيو لو سبورت: "بالتأكيد يمكنه أن يكون جزءا من مستقبل ريال مدريد".

وأوضح "نحن نراقب بعناية تقدمه في كومو، إنه جيد جدا وموهبة رائعة".

وأتم "كان من الضروري رحيل باز معارا لكي يلعب بشكل منتظم، لقد كان اختيارا ذكيا".

وانضم باز لكومو في بداية الموسم الحالي قادما من ريال مدريد مع وجود بند يتيح للفريق الإسباني إعادة التعاقد معه أو الحصول على نصف قيمة بيعه.

وكان باز قد لعب أكثر من مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد بالموسم الماضي وقدم أداء جيد قبل أن يرحل نحو كومو في بداية الموسم الحالي.

لاعب الوسط صاحب الـ 20 عاما لعب 16 مباراة بقميص كومو حتى الآن وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

بينما لعب جوتيريز البالغ من العمر 23 عاما 29 مع جيرونا هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 5 أهداف.

ريال مدريد نيكو باز ميجيل جوتيريز
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