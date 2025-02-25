مديرة أديداس في مصر: الشركات العالمية تتنافس على الشراكة مع الأهلي

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

محمد الشناوي بقميص الأهلي الجديد

كشفت منى عادل مديرة شركة أديداس في مصر على أن الشركات العالمية تتنافس على الشراكة مع النادي الأهلي.

وقالت منى خلال مؤتمر soccerex: "بشكل عام مصر هي نقطة أساسية للاستيراد لأي شركة تود دخول السوق في المنطقة ومن حيث كرة القدم فمصر تملك أندية من الأكبر في الشرق الأوسط ومن حيث الظهور على الساحة في البطولات القارية".

وواصلت "ولذلك مصر هي واحدة من أكبر الأسواق لنا وخاصة بتواجد النادي الأهلي أكبر شركائنا في الشرق الأوسط".

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وتابعت "الشركات تتنافس على الشراكة مع الأهلي والظهور معه خلال البطولات التي يشارك بها والتي يتوج بها".

وشددت "لدينا مساحة كبيرة للتطور في الشراكة ما بين الأندية والشركات العالمية، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالطرفين ولكن بصناعة كرة القدم في الكامل والتي تشمل الحكومة والإعلام وعدة عوامل أخرى، مصر في مرحلة النمو ولكنها في مرحلة جيدة ولكن لدينا مساحة كبيرة في نمو النظام بالكامل لكي تصل الشراكة بين الأندية والشركات وتكون على سبيل المثال مثل شراكة أديداس مع ريال مدريد".

وأضافت "نرى حاليا التطور الكبير في الاستثمارات الرياضية بالسعودية وهذا أمر يأتي بسبب قرارات الحكومة السعودية التي أدت إلى ذلك وهذا أراه مثال لكيفية دعم الحكومة للنظام الرياضي لأننا جميعا نرى تلك الفترة، ومصر لديها بوادر نحو ذلك ولكنها بحاجة إلى بعض التركيز".

الأهلي أديداس
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