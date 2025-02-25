لوكاس بيريز: والداي ألقيا بي في ملجأ بصغري والآن يطالبان بالأموال

كشف لوكاس بيريز المنتقل حديثا لبي إس في إيندهوفن عن دخوله في مشكلات مع والديه الذين لم يعتنيان به منذ الصغر والتي أدت لرحيله عن ديبورتيفو لاكورونيا فريقه السابق.

لوكاس بيريز النادي : إيندهوفن

وأعلن نادي بي إس في إيندهوفن تعاقده مع لوكاس بيريز لاعب ديبورتيفو لاكورونيا السابق في صفقة انتقال حر.

وقال بيريز في حوار مع شبكة كوبي: "وصلت لديبورتيفو لاكورونيا في 2023 عندما قررت العودة لمنزلي دون النظر لأي شيء آخر سوى سعادتي".

وواصل "في الأشهر الأولى من الموسم عانينا كثيرا وفي العام التالي بدأنا فترة الإعداد مع تغير مجلس الإدارة والمدرب وعانينا من الإصابات وفي نوفمبر كان هناك أشخاص من النادي يريدون رحيلي، لقد آلمني ذلك كثيرا ولم يتحدث معي أحد على الإطلاق وكنت أول من يشعر بالتوتر وبدأ الضغط علي لأنني جئت من الدرجة الأولى ولا أسجل".

وأكمل "وصلتني رسالة من النادي وهي عبارة عن فاكس، لأنني تلقيت شكوى من والدي، لقد نشأت مع أجدادي وتركني والداي في دار للأيتام لأنهم لم يرغبوا في رعايتي وعندما اكتشف جدي الوضع كانوا هم من اعتنوا بي".

واستمر "في النادي لم أشعر بالدعم ثم جاءت الشكوى من والدي مطالبا بالنفقة لبقية حياته، استغرق الأمر بضعة أشهر حتى غادرت ديبورتيفو لاكورونيا، كنت أشعر بالكثير من التوتر والعبء وكان علي أن أعيش لحظات صعبة من حياتي".

وكشف "أمي أيضا أرسلت لي فاكس عندما وقعت لأرسنال تطالب بأموال لا يمكنها أن تطالب بها لأنها لا تشترك في الحاضنة وكان علي جمع الكثير من المعلومات وأردت أن أقل ذلك لأنني أعتقد ان الناس يستحقون المعرفة وعندما اتخذت خطوة مغادرة ديبورتيفو لم يكن ذلك لأنني أردت المغادرة".

وأضاف "في عيد الميلاد السابق كان هناك بعض الظروف التي قابلت فيها والدي عدة مرات ولم يكن الأمر جيدا نظرا للوضع في النادي وقد رأيت أنني لا أشعر بالتقدير أو الدعم ولذلك لم أكن قادرا على الاستمرار بعدما حدث لي".

ووقع صاحب الـ 36 عاما على عقد حتى نهاية الموسم الحالي.

اللاعب كان قد أنهى تعاقده مع ديبورتيفو لاكورونيا في شهر يناير الماضي ولذلك حق له التوقيع بشكل مجاني مع بي إس في عقب نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وشارك بيريز مع ديبورتيفو خلال الموسم الحالي في 20 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وكان بيريز قد ترك اللعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني مع قادش في الموسم قبل الماضي وانضم لديبورتيفو لاكورونيا فريق طفولته من أجل مساعدة النادي في دوري الدرجة الثالثة.

ونجح بيريز في المساهمة بصعود لاكورونيا بالفعل لدوري الدرجة الثانية خلال الموسم الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي بيريز برفقة بي إس في مع أرسنال في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وهو فريقه القديم الذي لعب له لمدة موسمين في السابق.

وكان إيندهوفن قد أقصى يوفنتوس في الملحق المؤهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.