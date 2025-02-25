أنشيلوتي يرد على تصريحات تيباس ضد ريال مدريد.. ويكشف موقف مبابي من مواجهة سوسيداد

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن وضعية كيليان مبابي لاعب الفريق من المشاركة ضد ريال سوسيداد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة سوسيداد غدا الأربعاء على ملعب أنويتا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباريات ريال سوسيداد دائما ما تكون صعبة، نصف النهائي مهم للجميع وستكون المباراة متقابلة وممتعة".

وواصل "مبابي سيسافر معنا، لديه مشكلة في أسنانه ولم يستطع التدرب ولكن كل من سيسافر لديه فرصة في اللعب، وإندريك أيضا".

وأكمل "خافيير تيباس يتحدث كثيرا عن ريال مدريد منذ وصولي، هو لا يحترم ملايين المشجعين عندما يتحدث بتلك الطريقة، هناك مشكلات أخرى يجب أن يركز على حلها في كرة القدم الإسبانية".

وتابع "لقد قرأت عن وجود مشكلة باتجاه أردا جولر ولكنها لم تصل إلينا بعد، هو يمر بمرحلة يجب أن يمر بها جميع اللاعبين الصغار، لقد حدثت لرودريجو وفينيسيوس وفالفيردي، هو بحاجة للوقت لكي ينضم لتشكيل أفضل فريق في العالم، الجميع يفهم ذلك ومن لا يفهم يجب أن يفهم".

واستمر "الانتقادات؟ هذه مشكلة المحاربين القدامى، هم يشبهون الأجداد الذين يتحدثون كل يوم، هناك أشخاص سئموا من رؤية وجهي كل يوم أنا أفهم ذلك، لكن أعتبر نفسي طفلا ولدي حماس الأطفال وفقط العمر يحكم علي، لا يمكن للشباب أن يكتسبوا الخبرة ولكن الوقت فقط من يمنحك ذلك، وبعد 40 سنة في كرة القدم فهمت العديد من الأشياء".

وأردف "فالفيردي قد يعود لمركز الظهير الأيمن، يجب أن نرى نوعية الخطة التي سأختارها، لقد فكرت فيها بالفعل ولكن لن أتحدث عن الأمر".

وعن تجديد عقد مودريتش قال: "لن أتدخل في ذلك الأمر، هذا شيء خاص بين النادي واللاعبين، كان هناك ناتشو وكروس ومودريتش نفسه بالفعل من قبل، الأساطير يجب أن يفعلوا ما يحلوا لهم، هذه فكرة النادي وسيقررون مع اللاعب الخيار الأفضل للجميع".

وكشف "ألابا لعب 70 دقيقة ضد جيرونا، ركبته بخير وقد تعافى ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أشياء أخرى غير ركبته مثل المشكلات العضلية لأنه عاد بعد غياب 14 شهرا".

وعن تصريح تيباس حول خجله من تشجيع ريال مدريد قال: "لا أعرف سبب خجله، أعتقد أن الجميع فخورين بتشجيع ذلك النادي".

وعن راؤول أسينسيو قال: "لو قلت إن إسينسيو لديه نقطة ضعف فنية فأنا مخطئ، هو شاب ونعمل معه مثل أي لاعب شاب يتعلم، لم نعمل معه على الجانب الفني ولكن على الجانب التكتيكي، في بعض الأحيان لا يجب أن تكون القوة أفضل شيء للقيام به، خاصة داخل منطقة الجزاء، لكننا عملنا على ذلك وهو يؤدي بشكل جيد وقد فاجأ الجميع ومن ضمنهم أنا".

واستمر "الذكرى الثانية لقضية ناجريرا؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، أرى أن هناك إجراءات متبعة والناس ينتظرون القرار، لقد تحلت كرة القدم بالصبر ويجب أن نتحلى بالصبر أيضت وفي النهاية سيخرج قرار القضاء".

وأضاف "خصائص إندريك مختلفة عن فينيسيوس ورودريجو، سيكون مهاجم رائع ولا أشك في ذلك ولا يوجد مشكلة معه حاليا".

وأتم "أنا مع جولر كل يوم وأراه أحيانا سعيدا وأحيانا لا وهذا طبيعي، لا أريد أن أرى لاعبا سعيدا وهو لا يشارك، ولكن أنا أرى لاعب يعمل ويتعلم وهذا جزء صغير الذي أقضيه معه ولكنه يقضي أوقات أطول مع أشخاص آخرين ولا أعرف ما إذا كان لديهم نفس الفكرة عنه".

ويلعب في مباراة نصف النهائي الأخرى برشلونة ضد أتليتكو مدريد.