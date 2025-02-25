اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل أمن وسلامة الملاعب

افتتح مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وبصحبته كريستيان أمرويا مدير إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدك ورشة عمل بشأن أمن وسلامة الملاعب يوم الثلاثاء.

وتستهدف ورشة العمل تدريب ومنح الترخيص لمسؤولي الأمن والسلامة بالمباريات والأحداث الرياضية التي تُقام داخل إفريقيا، والتي تعد أحد معايير الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم في تنظيم المباريات، حسب بيان اتحاد الكرة.

وتتضمن محاضرات الورشة معايير تنظيم المباريات وسلامة الجماهير والفرق المشاركة، ويشارك فيها من مصر ممثل واحد عن أندية دوري القسم الثاني (المحترفين).

فيما تم زيادة العدد لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري المشاركة في بطولات كاف.

واعتبارًا من الموسم الجديد، سوف يكون المنسق الأمني الذي يجتاز البرنامج التدريبي المخصص لذلك هو المسؤول المرخص له بإدارة برنامج الأمن والسلامة بالمباريات لكل نادٍ في الدوري المحلي وبطولات الاتحاد الإفريقي.

وتعقد ورشة العمل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية، وتستمر حتى 28 فبراير الحالي، وتتضمن أيضًا تطبيقات ميدانية لما تتضمنته محاضراتها.

ويحاضر في ورشة العمل زكريا دياباتي وأوكي أوبي، ضباط الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.