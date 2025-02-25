اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل أمن وسلامة الملاعب

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 13:43

كتب : FilGoal

ستاد القاهرة

افتتح مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وبصحبته كريستيان أمرويا مدير إدارة الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدك ورشة عمل بشأن أمن وسلامة الملاعب يوم الثلاثاء.

وتستهدف ورشة العمل تدريب ومنح الترخيص لمسؤولي الأمن والسلامة بالمباريات والأحداث الرياضية التي تُقام داخل إفريقيا، والتي تعد أحد معايير الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم في تنظيم المباريات، حسب بيان اتحاد الكرة.

وتتضمن محاضرات الورشة معايير تنظيم المباريات وسلامة الجماهير والفرق المشاركة، ويشارك فيها من مصر ممثل واحد عن أندية دوري القسم الثاني (المحترفين).

أخبار متعلقة:
المحمدي يرد على تصريحات كاراجير عن صلاح: أمم إفريقيا بطولة كبيرة وفخور بفوزي بها مرتين أحمد ياسر يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور في الدوري الليبي. المتحدث باسم الزمالك: لاعبونا مرصودون من المنافسين.. ولذلك لا أعتقد أن زيزو سينتقل إلى الأهلي رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل

فيما تم زيادة العدد لأندية الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري المشاركة في بطولات كاف.

واعتبارًا من الموسم الجديد، سوف يكون المنسق الأمني الذي يجتاز البرنامج التدريبي المخصص لذلك هو المسؤول المرخص له بإدارة برنامج الأمن والسلامة بالمباريات لكل نادٍ في الدوري المحلي وبطولات الاتحاد الإفريقي.

وتعقد ورشة العمل بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية، وتستمر حتى 28 فبراير الحالي، وتتضمن أيضًا تطبيقات ميدانية لما تتضمنته محاضراتها.

ويحاضر في ورشة العمل زكريا دياباتي وأوكي أوبي، ضباط الأمن والسلامة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة
نرشح لكم
المتحدث باسم الزمالك: لاعبونا مرصودون من المنافسين.. ولذلك لا أعتقد أن زيزو سينتقل إلى الأهلي رابطة الأندية لـ في الجول: فيديو أحمد رضا نُشر بالخطأ.. وإيقاف المتسبب فيه عن العمل قناة الأهلي: عمر كمال جاهز للمشاركة.. واستمرار تأهيل معلول ويحيى قناة الأهلي: محمد رمضان وقع عقوبة مالية على اللاعبين.. ورحيل كولر غير صحيح كولر: نعم تعادلنا ضد الزمالك ولكن متى كانت آخر مباراة خسرناها؟ طاقم تونسي بالكامل رفقة بوجلبان مع المصري أنيس بوجلبان مديرا فنيا لـ المصري يورشيتش: المنافسة في مصر أصبحت بين الأهلي وبيراميدز
أخر الأخبار
تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 26 جولة 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنشيلوتي يرد على تصريحات تيباس ضد ريال مدريد.. ويكشف موقف مبابي من مواجهة سوسيداد 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يفتتح ورشة عمل أمن وسلامة الملاعب ساعة | الدوري المصري
إيدي هاو: نحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام ليفربول.. وهو موقف تونالي وبوتمان ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت يوضح فرص ماك أليستر من المشاركة ضد نيوكاسل.. وموقف مدافعه ساعة | الدوري الإنجليزي
ضرس العقل يتسبب في غياب مبابي.. وقرار هام بشأن كورتوا وفالفيردي ساعة | الدوري الإسباني
أرتيتا: فريق بظروفنا كاد ليكون في وسط الجدول.. وهذه مستجدات إصابة ساكا ومارتينيلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت عن إمكانية فوز صلاح بالكرة الذهبية وتمديد عقده ومقارنته بميسي ورونالدو 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة أبطال أوروبا والطريق للنهائي - دربي مدريد وقمة نارية لـ ليفربول 2 قرعة أبطال إفريقيا - مواجهة مصرية في النهائي فقط.. طريق الأهلي وبيراميدز 3 ملف قرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية - تعرف على طريق الرباعي المصري حتى النهائي 4 بعد قرعة أبطال إفريقيا.. أول قرار من الهلال السوداني قبل لقاء الأهلي