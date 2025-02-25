ضرس العقل يتسبب في غياب مبابي.. وقرار هام بشأن كورتوا وفالفيردي

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة كيليان مبابي نجم ريال مدريد في مواجهة ريال سوسيداد المقبلة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ريال سوسيداد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء.

وذكرت إذاعة كوبي أن مبابي خلع ضرس العقل يوم الاثنين ولم يتدرب مع الفريق يوم الثلاثاء.

وأضاف التقرير أنه لم يتم استبعاد مبابي من المباراة، ولكن الأمر يعتمد على ما يقرره كارلو أنشيلوتي يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، أفادت جريدة ماركا أن تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي سيغيبان أمام ريال سوسيداد، من أجل الحصول على راحة.

وأوضح التقرير أن فالفيردي عانى من مشاكل في العضلة الضامة لعدة أسابيع ولعب مؤخرا بأقصى طاقته، مما يعرضه لخطر إصابة عضلية.

بينما يغيب كورتوا من أجل حصول بديله أندري لونين على دقائق اللعب.

بعد مواجهة سوسيداد سيلعب ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

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