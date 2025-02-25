أحمد ياسر يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور في الدوري الليبي.

الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 10:59

كتب : FilGoal

أحمد ياسر

حقق فريق التحدي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أحمد ياسر الفوز على الصقور بهدفين دون رد في الجولة 14 من دوري الليبي.

أحمد ياسر

النادي : التحدي

التحدي

وسجل أحمد ياسر هدفا خلال فوز فريقه.

تقدم ياسر للتحدي بالهدف الأول في الدقيقة 23 برأسية بعد ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

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بينما سجل زميله أسامة البدوي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

بالفوز ارتفع رصيد التحدي للنقطة 20 في المركز الثالث بالمجموعة خلف الأخضر صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، ونقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

ووصل ياسر لهدفه الثالث خلال الموسم الحالي بقميص التحدي خلال 8 مباريات شارك بهم.

أحمد ياسر التحدي الدوري الليبي
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