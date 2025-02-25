أحمد ياسر يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور في الدوري الليبي.
الثلاثاء، 25 فبراير 2025 - 10:59
كتب : FilGoal
حقق فريق التحدي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أحمد ياسر الفوز على الصقور بهدفين دون رد في الجولة 14 من دوري الليبي.
وسجل أحمد ياسر هدفا خلال فوز فريقه.
تقدم ياسر للتحدي بالهدف الأول في الدقيقة 23 برأسية بعد ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.
بينما سجل زميله أسامة البدوي الهدف الثاني في الدقيقة 32.
بالفوز ارتفع رصيد التحدي للنقطة 20 في المركز الثالث بالمجموعة خلف الأخضر صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، ونقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.
ووصل ياسر لهدفه الثالث خلال الموسم الحالي بقميص التحدي خلال 8 مباريات شارك بهم.
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