أحمد ياسر يسجل ويقود التحدي للفوز على الصقور في الدوري الليبي.

حقق فريق التحدي الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصري أحمد ياسر الفوز على الصقور بهدفين دون رد في الجولة 14 من دوري الليبي.

أحمد ياسر النادي : التحدي التحدي

وسجل أحمد ياسر هدفا خلال فوز فريقه.

تقدم ياسر للتحدي بالهدف الأول في الدقيقة 23 برأسية بعد ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.

بينما سجل زميله أسامة البدوي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

بالفوز ارتفع رصيد التحدي للنقطة 20 في المركز الثالث بالمجموعة خلف الأخضر صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط، ونقطة عن النصر صاحب المركز الثاني.

ووصل ياسر لهدفه الثالث خلال الموسم الحالي بقميص التحدي خلال 8 مباريات شارك بهم.